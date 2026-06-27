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Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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https://crimea.ria.ru/20260627/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-nochi-na-voskresene-1157216269.html
Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье
Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье
Крымский мост вечером в субботу, 27 июня, не свободен для проезда, с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив скопились очереди. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T22:29
2026-06-27T22:30
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
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очереди на крымском мосту
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в субботу, 27 июня, не свободен для проезда, с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив скопились очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье

Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье

22:29 27.06.2026 (обновлено: 22:30 27.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в субботу, 27 июня, не свободен для проезда, с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив скопились очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 280 транспортных средств. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Время ожидания около часа", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 22 часа.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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