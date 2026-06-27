https://crimea.ria.ru/20260627/krymskiy-most-seychas---obstanovka-k-nochi-na-voskresene-1157216269.html

Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье

Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье

Крымский мост вечером в субботу, 27 июня, не свободен для проезда, с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив скопились очереди. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T22:29

2026-06-27T22:29

2026-06-27T22:30

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Крымский мост вечером в субботу, 27 июня, не свободен для проезда, с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив скопились очереди. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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