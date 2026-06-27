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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
К 10 утра субботы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T10:09
2026-06-27T10:09
2026-06-27T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. К 10 утра субботы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась.При этом выезд из Крыма уже свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
У Крымского моста утром в субботу проезда ждут 130 машин со стороны Тамани