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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас
К 10 утра субботы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T10:09
2026-06-27T10:09
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. К 10 утра субботы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась.При этом выезд из Крыма уже свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост – сколько ждать проезда сейчас

У Крымского моста утром в субботу проезда ждут 130 машин со стороны Тамани

10:09 27.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. К 10 утра субботы у Крымского моста сохраняется очередь перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте.
Движение на транспортном переходе через Керченский пролив закрывали в 3:55. Ограничения действовали около часа. К семи утра у пунктов досмотра с обеих сторон скопилось 1280 авто. С каждым часом очередь сокращалась.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 транспортных средств", - свидетельствую данные на 10 утра.
При этом выезд из Крыма уже свободен – со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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