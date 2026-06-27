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Коктебель остался без воды до полуночи – адреса - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
Коктебель остался без воды до полуночи – адреса - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
В субботу жители порядка 20 улиц в Коктебеле остались без водоснабжения до полуночи. Об этом предупреждает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T08:34
2026-06-27T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу жители порядка 20 улиц в Коктебеле остались без водоснабжения до полуночи. Об этом предупреждает "Вода Крыма".Отмечается, что водоснабжение прекращено из-за аварийно-ремонтных работ.Ранее сообщалось, что до конца года в поселках Форос и Красногвардейское отремонтируют и построят новые объекты водообеспечения и водоотведения. Это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Инфраструктура для жизни". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Коктебель остался без воды до полуночи – адреса

В Коктебеле до полуночи не будет воды

08:34 27.06.2026
 
© Минтопэнерго КрымаНовая электроподстанция в поселке Коктебель
Новая электроподстанция в поселке Коктебель
© Минтопэнерго Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу жители порядка 20 улиц в Коктебеле остались без водоснабжения до полуночи. Об этом предупреждает "Вода Крыма".
Отмечается, что водоснабжение прекращено из-за аварийно-ремонтных работ.
Воды не будет по адресам: ул. Золотая Балка, ул. Подгорная, ул. Кирилла и Мефодия, ул. Карадагская, ул. Садовая, ул. Озерная, ул. Грина, ул. Гумилева, ул. Волошина, ул. Миндальная, ул. Горная, ул. Блока, ул. Ахматовой, ул. Ленина, 1-80, ул. Клинчева, пер. Горный, пер. Метростроевский.
Ранее сообщалось, что до конца года в поселках Форос и Красногвардейское отремонтируют и построят новые объекты водообеспечения и водоотведения. Это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Инфраструктура для жизни".
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