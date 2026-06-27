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Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
Коктебель остался без воды до полуночи – адреса - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
В субботу жители порядка 20 улиц в Коктебеле остались без водоснабжения до полуночи. Об этом предупреждает "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T08:34
2026-06-27T08:34
2026-06-27T08:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В субботу жители порядка 20 улиц в Коктебеле остались без водоснабжения до полуночи. Об этом предупреждает "Вода Крыма".Отмечается, что водоснабжение прекращено из-за аварийно-ремонтных работ.Ранее сообщалось, что до конца года в поселках Форос и Красногвардейское отремонтируют и построят новые объекты водообеспечения и водоотведения. Это стало возможным в том числе благодаря реализации проекта "Инфраструктура для жизни". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Коктебель остался без воды до полуночи – адреса
В Коктебеле до полуночи не будет воды