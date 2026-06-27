https://crimea.ria.ru/20260627/kakoy-segodnya-prazdnik-27-iyunya-1129639521.html
Какой сегодня праздник: 27 июня
Какой сегодня праздник: 27 июня - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Какой сегодня праздник: 27 июня
В этот день отмечается Всемирный день рыболовства. В 1754 году был утвержден проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а в 1967-м заработал самый первый в мире... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T00:00
2026-06-27T00:00
2026-06-27T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В этот день отмечается Всемирный день рыболовства. В 1754 году был утвержден проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а в 1967-м заработал самый первый в мире банкомат. Еще 27 июня родились немецкий оружейник Петер-Пауль Маузер, российский актер Борис Хмельницкий и "человек-паук" Тоби Магуайр.Что празднуют в мире27 июня отмечают Всемирный день рыболовства. Устроить праздник предложила Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, которая состоялась в 1984 году в Риме. В этот день принято проводить соревнования по ловле рыбы.У тех, кто работает в компании с численностью сотрудников менее 250 человек – тоже праздник: День микро-, малых и средних предприятий. По данным Росстата, в России количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства составляет 25% от общей занятости в экономике. Но только 3,4% малых предприятий живет более трех лет.Еще в этот день можно отметить День записывания случайных мыслей, Международный день ананаса и поздравить с именинами знакомых Александров, Георгиев, Елисеев, Мефодиев, Павлов, Мстиславов, Николаев и Владимиров.Знаменательные событияВ 1754 году императрица Елизавета Петровна утвердила предложенный архитектором Бартоломео Растрелли проект Зимнего дворца. Его строительство заняло 8 лет: за это время Елизавета Петровна умерла, а сменившего ее на престоле Петра III свергли. В итоге дворец принимала императрица Екатерина II. Он стал пятым и последним Зимним дворцом в России.В 1905 году на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" началось восстание экипажа. Поводом послужило несвежее мясо, из-за которого команда отказалась есть борщ.В 1967 году в Великобритании в северной части Лондона установили первый в мире банкомат. Деньги устройство выдавало не по пластиковым карточкам, а по специальному чеку, который нужно было предварительно получить в самом банке.Ровно через год в Ленинграде по инициативе выпускников впервые прошел праздник Алые паруса.Кто родилсяВ 1876 году родился российский и советский анатом, заслуженный профессор СССР Владимир Воробьев. Известен своими разработками в области препарирования тел, а также созданием первого отечественного пятитомного "Атласа анатомии человека". Участвовал в бальзамировании тела Владимира Ленина.В 1896 году родился советский летчик, герой Великой Отечественной войны Маврикий Слепнев. Участвовал и в Первой, и во Второй Мировых войнах. За спасение челюскинцев стал пятым Героем Советского Союза. В 1941-1942 годах был заместителем командира авиабригады ВВС Черноморского флота.В 1909 году родилась советская актриса Евгения Мельникова. В кино вошла с ролью Галины Быстровой в фильме "Летчики". Затем снялась в картине "Цирк", после – в лентах "Школа мужества", "До свиданья, мальчики!", "Снежная королева", "Не хочу быть взрослым".В 1940 году родился советский и российский актер Борис Хмельницкий. Играл в Театре на Таганке. Исполнил роли более чем в шестидесяти кинофильмах, среди которых "Человек меняет кожу", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Черная стрела", "В поисках капитана Гранта". Последней стала роль в фильме "Тарас Бульба", который вышел уже после смерти актера.В 1975 году родился американский актер Тоби Магуайр. Его кинодебют состоялся в 1993 году в фильме "Жизнь этого парня". Затем были "Плезантвиль", "Правила виноделов", "Вундеркинды". Всемирную известность получил благодаря роли Человека-паука в одноименной трилогии.Также в этот день родились немецкий оружейник Петер-Пауль Маузер, российский композитор Виктор Дробыш, российские певицы Алсу и Ирина Тонева, английский актер Мэттью Льюис.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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праздники и памятные даты, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В этот день отмечается Всемирный день рыболовства. В 1754 году был утвержден проект Зимнего дворца в Санкт-Петербурге, а в 1967-м заработал самый первый в мире банкомат. Еще 27 июня родились немецкий оружейник Петер-Пауль Маузер, российский актер Борис Хмельницкий и "человек-паук" Тоби Магуайр.
Что празднуют в мире
27 июня отмечают Всемирный день рыболовства. Устроить праздник предложила Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, которая состоялась в 1984 году в Риме. В этот день принято проводить соревнования по ловле рыбы.
У тех, кто работает в компании с численностью сотрудников менее 250 человек – тоже праздник: День микро-, малых и средних предприятий. По данным Росстата, в России количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства составляет 25% от общей занятости в экономике. Но только 3,4% малых предприятий живет более трех лет.
Еще в этот день можно отметить День записывания случайных мыслей, Международный день ананаса и поздравить с именинами знакомых Александров, Георгиев, Елисеев, Мефодиев, Павлов, Мстиславов, Николаев и Владимиров.
Знаменательные события
В 1754 году императрица Елизавета Петровна утвердила предложенный архитектором Бартоломео Растрелли проект Зимнего дворца. Его строительство заняло 8 лет: за это время Елизавета Петровна умерла, а сменившего ее на престоле Петра III свергли. В итоге дворец принимала императрица Екатерина II. Он стал пятым и последним Зимним дворцом в России.
В 1905 году на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" началось восстание экипажа. Поводом послужило несвежее мясо, из-за которого команда отказалась есть борщ.
В 1967 году в Великобритании в северной части Лондона установили первый в мире банкомат. Деньги устройство выдавало не по пластиковым карточкам, а по специальному чеку, который нужно было предварительно получить в самом банке.
Ровно через год в Ленинграде по инициативе выпускников впервые прошел праздник Алые паруса.
Кто родился
В 1876 году родился российский и советский анатом, заслуженный профессор СССР Владимир Воробьев. Известен своими разработками в области препарирования тел, а также созданием первого отечественного пятитомного "Атласа анатомии человека". Участвовал в бальзамировании тела Владимира Ленина.
В 1896 году родился советский летчик, герой Великой Отечественной войны Маврикий Слепнев. Участвовал и в Первой, и во Второй Мировых войнах. За спасение челюскинцев стал пятым Героем Советского Союза. В 1941-1942 годах был заместителем командира авиабригады ВВС Черноморского флота.
В 1909 году родилась советская актриса Евгения Мельникова. В кино вошла с ролью Галины Быстровой в фильме "Летчики". Затем снялась в картине "Цирк", после – в лентах "Школа мужества", "До свиданья, мальчики!", "Снежная королева", "Не хочу быть взрослым".
В 1940 году родился советский и российский актер Борис Хмельницкий. Играл в Театре на Таганке. Исполнил роли более чем в шестидесяти кинофильмах, среди которых "Человек меняет кожу", "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго", "Черная стрела", "В поисках капитана Гранта". Последней стала роль в фильме "Тарас Бульба", который вышел уже после смерти актера.
В 1975 году родился американский актер Тоби Магуайр. Его кинодебют состоялся в 1993 году в фильме "Жизнь этого парня". Затем были "Плезантвиль", "Правила виноделов", "Вундеркинды". Всемирную известность получил благодаря роли Человека-паука в одноименной трилогии.
Также в этот день родились немецкий оружейник Петер-Пауль Маузер, российский композитор Виктор Дробыш, российские певицы Алсу и Ирина Тонева, английский актер Мэттью Льюис.
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