https://crimea.ria.ru/20260627/kakie-spetsialnosti-populyarny-u-abiturientov-v-krymu-1157182777.html

Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму

Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Какие специальности популярны у абитуриентов в Крыму

Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T08:17

2026-06-27T08:17

2026-06-27T08:17

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Абитуриенты, поступающие в Крымский университет культуры, искусств и туризма чаще всего выбирают направления туризма и дизайна, а также хотят учиться на хореографов и режиссеров. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала начальник учебно-методического центра вуза Елена Новицкая. Кроме того, популярностью пользуется направление хореографии, поскольку этот вуз единственный, кто готовит хореографов в Крыму. Востребовано у ребят отделение режиссуры - театрализованных представлений, праздников, отметила Новицкая. В свою очередь, как рассказал директор Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. В.И. Вернадского, советник председателя Приемной комиссии Алексей Гусев, в этом вузе особой популярностью у абитуриентов пользуются медицинские специальности – они в приоритете. Также традиционно - это специальности, связанные с IT-технологиями, юриспруденция. Немало желающих связать свою жизнь с сельскохозяйственными специальностями, агротехнологиями. При этом Гусев отметил, что по первой неделе вступительной кампании, все же о самых популярных среди абитуриентов направлениях судить не стоит, поскольку выборка слишком большая, она непоказательна, и объективные итоги будут подведены после 25 июля. В крымские вузы поступают не только крымчане, но и жители Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, Кабардино-Балкарии, Калининграда и ряда других областей России, в том числе, и с исторических регионов, уточнили гости пресс-центра. Прием заявлений в вузы и колледжи полуострова начался 20 июня. Абитуриенты могут подать документы через портал "Госуслуги", по почте или лично в приемную комиссию. Поступающий по-прежнему вправе выбрать пять вузов и пять специальностей. По некоторым из них выпускникам предстоит пройти вступительное испытание.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым, образование в крыму и севастополе, образование в россии, высшее образование, крымский университет культуры, искусств и туризма, новости крыма, статистика