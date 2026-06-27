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Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация
Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация
В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T09:51
2026-06-27T09:51
севастополь
транспорт
общественный транспорт
городская среда
логистика
общество
новости севастополя
севэлектроавтотранс
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие "Севэлектроавтотранс".Скоплений транспорта на улицах города на данный момент не наблюдается, добавили в пресс-службе.В ночь на 24 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.26 июня губернатор Михаил Развожаев сообщил, что энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, городская среда, логистика, общество, новости севастополя, севэлектроавтотранс
Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация

В Севастополе троллейбусы и автобусы перешли на обычный режим работы – власти

09:51 27.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТроллейбусы в Севастополе
Троллейбусы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие "Севэлектроавтотранс".
"Движение троллейбусов и автобусов по всем маршрутам города осуществляется в обычном режиме по расписанию выходного дня", - говорится в сообщении.
Скоплений транспорта на улицах города на данный момент не наблюдается, добавили в пресс-службе.
В ночь на 24 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
26 июня губернатор Михаил Развожаев сообщил, что энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах.
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