https://crimea.ria.ru/20260627/kak-khodit-obschestvennyy-transport-v-sevastopole-aktualnaya-informatsiya-1157206323.html

Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация

Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Как ходит общественный транспорт в Севастополе: актуальная информация

В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T09:51

2026-06-27T09:51

2026-06-27T09:51

севастополь

транспорт

общественный транспорт

городская среда

логистика

общество

новости севастополя

севэлектроавтотранс

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу движение общественного транспорта, в том числе троллейбусов, осуществляется в обычном режиме выходного дня. Об этом сообщает предприятие "Севэлектроавтотранс".Скоплений транспорта на улицах города на данный момент не наблюдается, добавили в пресс-службе.В ночь на 24 июня ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.26 июня губернатор Михаил Развожаев сообщил, что энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, городская среда, логистика, общество, новости севастополя, севэлектроавтотранс