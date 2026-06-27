https://crimea.ria.ru/20260627/iz-donetska-v-krym-na-poezde-kogda-planiruyut-zapustit-reysy-1157208022.html
Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы
Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы
В ДНР рассчитывают к 2029 году запустить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T11:50
2026-06-27T11:50
2026-06-27T11:50
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
логистика
донецк
крым
симферополь
поезд
новости
новые регионы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465495_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_10504684198eefcc7fe6d54b173b48cf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В ДНР рассчитывают к 2029 году запустить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.Министр добавил, что в 2028 году планируется запуск проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.На данный момент между Крымом и новыми регионами ездят рейсовые автобусы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
донецк
крым
симферополь
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/06/1135465495_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_0e7e39cea8b462f817c5f384cc8c9aab.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), события в донбассе, логистика, донецк, крым, симферополь, поезд, новости, новые регионы россии
Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы
Прямые поезда из Донецка в Симферополь планируют запустить к 2029 году - минтранс ДНР