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Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы
Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы
В ДНР рассчитывают к 2029 году запустить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T11:50
2026-06-27T11:50
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В ДНР рассчитывают к 2029 году запустить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.Министр добавил, что в 2028 году планируется запуск проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.На данный момент между Крымом и новыми регионами ездят рейсовые автобусы. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, логистика, донецк, крым, симферополь, поезд, новости, новые регионы россии
Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы

Прямые поезда из Донецка в Симферополь планируют запустить к 2029 году - минтранс ДНР

11:50 27.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В ДНР рассчитывают к 2029 году запустить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение с Крымом. Об этом сообщил министр транспорта Донецкой Народной Республики Александр Бондаренко.
"На 2029 год предусмотрены мероприятия по организации прямого беспересадочного железнодорожного сообщения по маршруту Донецк - Симферополь", - цитирует его слова РИА Новости.
Министр добавил, что в 2028 году планируется запуск проходящего через Луганск прямого железнодорожного маршрута из Донецка в Воронеж.
На данный момент между Крымом и новыми регионами ездят рейсовые автобусы.
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