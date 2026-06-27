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Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом
Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом
Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T14:31
2026-06-27T14:31
2026-06-27T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские военные обнаружили, что на аэродроме Вознесенск к вылету готовятся два украинских МиГ-29. Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика.В субботу Минобороны РФ в ежедневной сводке о ситуации на фронте сообщило, что всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 671 самолет и 284 вертолета ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУАвиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации
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министерство обороны рф, украина, удары по украине, николаев, николаевская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом
Под Николаевом российские военные сожгли два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме