https://crimea.ria.ru/20260627/dva-ukrainskikh-istrebitelya-mig-29-unichtozheny-na-aerodrome-pod-nikolaevom-1157210892.html

Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом

Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом

Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщает РИА... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T14:31

2026-06-27T14:31

2026-06-27T14:31

министерство обороны рф

украина

удары по украине

николаев

николаевская область

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/10/1123241001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c6b0ae083fffbc8d5c03aee6dd36a03d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.Российские военные обнаружили, что на аэродроме Вознесенск к вылету готовятся два украинских МиГ-29. Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика.В субботу Минобороны РФ в ежедневной сводке о ситуации на фронте сообщило, что всего с начала специальной военной операции российские военные уничтожили 671 самолет и 284 вертолета ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта На Украине разбит центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУАвиация России сровняла с землей военные объекты боевиков в зоне спецоперации

украина

николаев

николаевская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, николаев, николаевская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу