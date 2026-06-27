https://crimea.ria.ru/20260627/dva-bespilotnika-sbity-nad-sevastopolem-1157205234.html

Два беспилотника сбиты над Севастополем

Два беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Два беспилотника сбиты над Севастополем

В ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь с воздуха. Над городом сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T06:57

2026-06-27T06:57

2026-06-27T07:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь с воздуха. Над городом сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 3:32. Спустя час ПВО и мобильные огневые группы отбили атаку. Опасность сняли в 5:18.Накануне в городе пять раз объявляли тревогу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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