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Два беспилотника сбиты над Севастополем
Два беспилотника сбиты над Севастополем - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Два беспилотника сбиты над Севастополем
В ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь с воздуха. Над городом сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T06:57
2026-06-27T06:57
2026-06-27T07:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В ночь на субботу военные отразили новую попытку ВСУ атаковать Севастополь с воздуха. Над городом сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Воздушная тревога в регионе была объявлена в 3:32. Спустя час ПВО и мобильные огневые группы отбили атаку. Опасность сняли в 5:18.Накануне в городе пять раз объявляли тревогу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво, новости севастополя, крым, новости крыма
Два беспилотника сбиты над Севастополем
Над Севастополем сбили два украинских беспилотника
06:57 27.06.2026 (обновлено: 07:12 27.06.2026)