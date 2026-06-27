https://crimea.ria.ru/20260627/devochka-podrostok-vypala-s-5-go-etazha-doma-v-novgorode-1157206783.html

Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде

Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде

В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала с пятого этажа многоквартирного дома, ее госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T10:24

2026-06-27T10:24

2026-06-27T10:24

происшествия

великий новгород

общество

дети

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала с пятого этажа многоквартирного дома, ее госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.Подростка оперативно госпитализировали в детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

великий новгород

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, великий новгород, общество, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости