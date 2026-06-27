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Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала с пятого этажа многоквартирного дома, ее госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T10:24
2026-06-27T10:24
происшествия
великий новгород
общество
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала с пятого этажа многоквартирного дома, ее госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.Подростка оперативно госпитализировали в детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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происшествия, великий новгород, общество, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде

13-летняя девочка выжила после падения с 5-го этажа дома в Великом Новгороде

10:24 27.06.2026
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала с пятого этажа многоквартирного дома, ее госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.
"27 июня 2026 года, в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна 5-го этажа дома, расположенного на улице Большой Санкт-Петербургской в городе Великий Новгород, выпала несовершеннолетняя девочка 2013 года рождения", - говорится в сообщении.
Подростка оперативно госпитализировали в детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияВеликий НовгородОбществодетиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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