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Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала с пятого этажа многоквартирного дома, ее госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление СК по региону. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T10:24
2026-06-27T10:24
2026-06-27T10:24
происшествия
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общество
дети
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. В Великом Новгороде 13-летняя девочка выпала с пятого этажа многоквартирного дома, ее госпитализировали. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.Подростка оперативно госпитализировали в детскую областную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.По данному факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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происшествия, великий новгород, общество, дети, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Девочка-подросток выпала с 5-го этажа дома в Новгороде
13-летняя девочка выжила после падения с 5-го этажа дома в Великом Новгороде