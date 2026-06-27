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Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград
Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград
В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. При ударе ранения получили 10 человек, сообщил губернатор Волгоградской области... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T07:23
2026-06-27T07:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. При ударе ранения получили 10 человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По данным Бочарова, все раненные направлены в больницу. Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет.Кроме того, в городе вспыхнули пожары. К утру субботы они уже потушены.Повреждений жилых объектов не зафиксировано, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, новости сво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости
Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград

В Волгограде при атаке ВСУ пострадали 10 человек - губернатор

07:23 27.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. При ударе ранения получили 10 человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. На данный момент известно о десяти пострадавших", - написал он в МАКС.

По данным Бочарова, все раненные направлены в больницу. Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет.
Кроме того, в городе вспыхнули пожары. К утру субботы они уже потушены.
Повреждений жилых объектов не зафиксировано, добавил губернатор.
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Волгоградская областьВолгоградАндрей БочаровАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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