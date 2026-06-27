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Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград

Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Десять человек ранены при атаке ВСУ на Волгоград

В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. При ударе ранения получили 10 человек, сообщил губернатор Волгоградской области... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T07:23

2026-06-27T07:23

2026-06-27T07:23

волгоградская область

волгоград

андрей бочаров

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. При ударе ранения получили 10 человек, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По данным Бочарова, все раненные направлены в больницу. Медики предварительно отмечают, что угрозы жизни нет.Кроме того, в городе вспыхнули пожары. К утру субботы они уже потушены.Повреждений жилых объектов не зафиксировано, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоградская область, волгоград, андрей бочаров, атаки всу, происшествия, новости сво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), новости