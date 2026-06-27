https://crimea.ria.ru/20260627/bespilotnik-udaril-po-rynku-v-lnr--raneny-chetyre-cheloveka-1157215157.html

Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека

Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека

Украинский беспилотник нанес удар по точке общественного питания на рынке в Сватово Луганской Народной Республики, ранения получили четыре человека. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T19:20

2026-06-27T19:20

2026-06-27T19:20

новости

происшествия

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

украина

атаки всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник нанес удар по точке общественного питания на рынке в Сватово Луганской Народной Республики, ранения получили четыре человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По его словам, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава республики.Ранее украинские беспилотники ударили по военно-историческому музею Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области. Атака была совершена днем, когда там находились посетители. Детонации и пожара не произошло, но сообщалось о пострадавших. По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, украина, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)