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Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека
Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека
Украинский беспилотник нанес удар по точке общественного питания на рынке в Сватово Луганской Народной Республики, ранения получили четыре человека. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T19:20
2026-06-27T19:20
новости
происшествия
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
украина
атаки всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник нанес удар по точке общественного питания на рынке в Сватово Луганской Народной Республики, ранения получили четыре человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.По его словам, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава республики.Ранее украинские беспилотники ударили по военно-историческому музею Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области. Атака была совершена днем, когда там находились посетители. Детонации и пожара не произошло, но сообщалось о пострадавших. По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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новости, происшествия, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, украина, атаки всу, всу (вооруженные силы украины)
Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека

Четыре человека ранены при ударе украинского дрона по рынку в Сватово - Пасечник

19:20 27.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник нанес удар по точке общественного питания на рынке в Сватово Луганской Народной Республики, ранения получили четыре человека. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Украинский БПЛА атаковал точку быстрого питания на центральном рынке в Сватово. Ранены 4 человека: двое мужчин и две женщины", - написал Пасечник в своем канале в МАКС.

По его словам, троих пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в местную больницу, а 35-летнюю женщину в тяжелом состоянии перевели в Луганскую республиканскую клиническую больницу.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, добавил глава республики.
Ранее украинские беспилотники ударили по военно-историческому музею Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" в Ростовской области. Атака была совершена днем, когда там находились посетители. Детонации и пожара не произошло, но сообщалось о пострадавших. По уточненной информации, 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
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НовостиПроисшествияЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникУкраинаАтаки ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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