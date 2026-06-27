https://crimea.ria.ru/20260627/bastrykin-zaprosil-doklad-o-smertelnom-otravlenii-v-podmoskove-1157214034.html
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T17:54
2026-06-27T17:54
2026-06-27T17:54
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подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
отравление
массовое отравление
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СИМФЕРОПОЛЬ,27 июн - РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном Солнечногорске, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в СК РФ.Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что 27 июня в Солнечногорске в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек. Двое пострадавших скончались, еще шесть человек госпитализированы. В подмосковном главке СК РФ уточнили, что причиной отравления могло стать употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, отравление, массовое отравление
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
Бастрыкин запросил доклад о расследовании смертельного отравления в Подмосковье