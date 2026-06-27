Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260627/bastrykin-zaprosil-doklad-o-smertelnom-otravlenii-v-podmoskove-1157214034.html
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T17:54
2026-06-27T17:54
новости
подмосковье
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
отравление
массовое отравление
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0f/1122960170_0:40:2834:1634_1920x0_80_0_0_9fc2175ffe1f37f5a62cdbbef2541586.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,27 июн - РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном Солнечногорске, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в СК РФ.Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что 27 июня в Солнечногорске в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек. Двое пострадавших скончались, еще шесть человек госпитализированы. В подмосковном главке СК РФ уточнили, что причиной отравления могло стать употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260627/14-chelovek-otravilis-rybnymi-kotletami-v-astrakhani--odin-iz-nikh-umer-1157213236.html
подмосковье
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0f/1122960170_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_244db899f1abffc306d4310081cfde30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, подмосковье, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, отравление, массовое отравление
Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье

Бастрыкин запросил доклад о расследовании смертельного отравления в Подмосковье

17:54 27.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ,27 июн - РИА Новости Крым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту отравления молодых людей запрещенными веществами в подмосковном Солнечногорске, в результате которого погибли двое мужчин, сообщили в СК РФ.
Ранее в подмосковной прокуратуре сообщили, что 27 июня в Солнечногорске в ходе празднования дня рождения отравление неизвестным веществом получили восемь человек. Двое пострадавших скончались, еще шесть человек госпитализированы. В подмосковном главке СК РФ уточнили, что причиной отравления могло стать употребление наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в канале ведомства на платформе МАКС.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
16:21
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
 
НовостиПодмосковьеСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинОтравлениеМассовое отравление
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:56В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:33Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
18:24 В Крыму объявлена ракетная опасность
18:05ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение
17:54Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
17:08Крымский мост сейчас - обстановка после открытия
16:51Крымский мост открыт для движения транспорта
16:2114 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
15:48Крымский мост перекрыт для движения
15:45В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы
15:31Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре
14:58СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области
14:31Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом
14:13Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи
13:54Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта
13:37Удар ВСУ по музею в Ростовской области: ранены 11 человек
13:13У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
13:05Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена
12:59Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
12:38ВСУ атаковали военный музей в Ростовской области – есть пострадавшие
Лента новостейМолния