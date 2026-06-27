https://crimea.ria.ru/20260627/ataka-vsu-na-volgograd-i-energosnabzhenie-v-krymu-glavnoe-za-den-1157214298.html

Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день

Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 27.06.2026

Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день

ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями, один человек погиб и 11 пострадали. В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T22:15

2026-06-27T22:15

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями, один человек погиб и 11 пострадали. В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения. Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области. ВСУ нанесли удар по военно-историческому музею в Ростовской области, пострадали 12 человек. В Крыму и Севастополе магазинам разрешили продавать продукты с "Честным знаком" при перебоях интернета. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом. Пять жителей Курской области вернулись из украинского пленаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на ВолгоградВ ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе.По словам губернатора региона Андрея Бочарова, один человек погиб. Пострадали 11 граждан, все они госпитализированы. Состояние двоих из них тяжелое.Ситуация с энергоснабжением в КрымуВ Крыму сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по налаживанию стабильной работы энергосистемы, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.По его словам, идет строительство дополнительных цепей связи, а также монтаж необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования. В ближайшие дни в населенных пунктах республики возможны ограничения потребителей электрической энергии, добавил Воронкин.Предприятие "Крымэнерго" сообщило, что ночью при снижении нагрузки электроснабжение было восстановлено в большей части регионов Крыма. Однако в утренние часы, при росте потребления электроэнергии, по команде диспетчера Черноморского РДУ был введен режим временного ограничения электроснабжения.Освобождение Новоскелеватого в Днепропетровской областиПодразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в военном ведомстве, освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ.Удар по музею в Ростовской областиУкраинские беспилотники ударили по военно-историческому музею Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Атака была совершена в субботу днем, когда там находились посетители.Детонации и пожара не произошло, но пострадали 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Послабления для бизнеса в КрымуПредприятия торговли Республики Крым и Севастополя смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света, сообщили руководители двух регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой "Честного знака". Контрольные и надзорные органы проинформированы о необходимости учитывать сложившуюся ситуацию при проведении проверок торговых объектов.Принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан и севастопольцев необходимыми товарами в полном объеме.Уничтожение истребителей ВСУВооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика.МиГи ВСУ уничтожены вместе с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщиком, аэродромным подвижным агрегатом, а также летным и инженерно-техническим составом, прибывшим для подготовки самолетов к вылету.Освобождение из плена жителей Курской областиРоссии удалось вернуть домой пятерых жителей Курской области, находившихся в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской сторонойДомой смогли вернуться четверо мужчин и одна женщина из Курской области. Вместе с ними на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260627/dva-ukrainskikh-istrebitelya-mig-29-unichtozheny-na-aerodrome-pod-nikolaevom-1157210892.html

https://crimea.ria.ru/20260627/14-chelovek-otravilis-rybnymi-kotletami-v-astrakhani--odin-iz-nikh-umer-1157213236.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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