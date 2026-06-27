Рейтинг@Mail.ru
Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260627/ataka-vsu-na-volgograd-i-energosnabzhenie-v-krymu-glavnoe-za-den-1157214298.html
Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день
Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день
ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями, один человек погиб и 11 пострадали. В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T22:15
2026-06-27T22:15
новости
главное за день
крым
в мире
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1438a5fb016904b318188a951fabe14e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями, один человек погиб и 11 пострадали. В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения. Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области. ВСУ нанесли удар по военно-историческому музею в Ростовской области, пострадали 12 человек. В Крыму и Севастополе магазинам разрешили продавать продукты с "Честным знаком" при перебоях интернета. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом. Пять жителей Курской области вернулись из украинского пленаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака на ВолгоградВ ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе.По словам губернатора региона Андрея Бочарова, один человек погиб. Пострадали 11 граждан, все они госпитализированы. Состояние двоих из них тяжелое.Ситуация с энергоснабжением в КрымуВ Крыму сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по налаживанию стабильной работы энергосистемы, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.По его словам, идет строительство дополнительных цепей связи, а также монтаж необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования. В ближайшие дни в населенных пунктах республики возможны ограничения потребителей электрической энергии, добавил Воронкин.Предприятие "Крымэнерго" сообщило, что ночью при снижении нагрузки электроснабжение было восстановлено в большей части регионов Крыма. Однако в утренние часы, при росте потребления электроэнергии, по команде диспетчера Черноморского РДУ был введен режим временного ограничения электроснабжения.Освобождение Новоскелеватого в Днепропетровской областиПодразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Как отметили в военном ведомстве, освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ.Удар по музею в Ростовской областиУкраинские беспилотники ударили по военно-историческому музею Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Атака была совершена в субботу днем, когда там находились посетители.Детонации и пожара не произошло, но пострадали 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Послабления для бизнеса в КрымуПредприятия торговли Республики Крым и Севастополя смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света, сообщили руководители двух регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой "Честного знака". Контрольные и надзорные органы проинформированы о необходимости учитывать сложившуюся ситуацию при проведении проверок торговых объектов.Принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан и севастопольцев необходимыми товарами в полном объеме.Уничтожение истребителей ВСУВооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика.МиГи ВСУ уничтожены вместе с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщиком, аэродромным подвижным агрегатом, а также летным и инженерно-техническим составом, прибывшим для подготовки самолетов к вылету.Освобождение из плена жителей Курской областиРоссии удалось вернуть домой пятерых жителей Курской области, находившихся в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.Россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской сторонойДомой смогли вернуться четверо мужчин и одна женщина из Курской области. Вместе с ними на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260627/dva-ukrainskikh-istrebitelya-mig-29-unichtozheny-na-aerodrome-pod-nikolaevom-1157210892.html
https://crimea.ria.ru/20260627/14-chelovek-otravilis-rybnymi-kotletami-v-astrakhani--odin-iz-nikh-umer-1157213236.html
https://crimea.ria.ru/20260627/krymskiy-shanson-priznanie-v-lyubvi-k-krymu-v-neobychnom-muzykalnom-zhanre-1152882968.html
https://crimea.ria.ru/20260627/vs-rf-porazili-npz-v-rayone-zaporozhya---vozniklo-obemnoe-gorenie-1157214172.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267196_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f8570c6d84379d82dcd0b9a4b56df6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, главное за день, крым, в мире, общество
Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день

Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день

22:15 27.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями, один человек погиб и 11 пострадали. В Крыму монтируют новое оборудование для стабильного энергоснабжения. Армия России освободила Новоскелеватое в Днепропетровской области. ВСУ нанесли удар по военно-историческому музею в Ростовской области, пострадали 12 человек. В Крыму и Севастополе магазинам разрешили продавать продукты с "Честным знаком" при перебоях интернета. Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом. Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака на Волгоград

В ночь на субботу ВСУ атаковали Волгоград высокоскоростными воздушными целями. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе.
По словам губернатора региона Андрея Бочарова, один человек погиб. Пострадали 11 граждан, все они госпитализированы. Состояние двоих из них тяжелое.

Ситуация с энергоснабжением в Крыму

В Крыму сохраняются ограничения на подачу электричества в связи с работой по налаживанию стабильной работы энергосистемы, сообщил министр топлива и энергетики региона Владимир Воронкин.
По его словам, идет строительство дополнительных цепей связи, а также монтаж необходимого для стабильного энергоснабжения оборудования. В ближайшие дни в населенных пунктах республики возможны ограничения потребителей электрической энергии, добавил Воронкин.
Предприятие "Крымэнерго" сообщило, что ночью при снижении нагрузки электроснабжение было восстановлено в большей части регионов Крыма. Однако в утренние часы, при росте потребления электроэнергии, по команде диспетчера Черноморского РДУ был введен режим временного ограничения электроснабжения.
Сбитый украинский штурмовик - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
14:31
Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом

Освобождение Новоскелеватого в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новоскелеватое Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в военном ведомстве, освобождение Новоскелеватого позволило группировке "Восток" закрепиться на западном берегу Гайчура и нарушить устойчивость обороны ВСУ.

Удар по музею в Ростовской области

Украинские беспилотники ударили по военно-историческому музею Великой Отечественной войны "Самбекские высоты". Атака была совершена в субботу днем, когда там находились посетители.
Детонации и пожара не произошло, но пострадали 12 человек пострадали, из них 10 госпитализированы, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
16:21
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер

Послабления для бизнеса в Крыму

Предприятия торговли Республики Крым и Севастополя смогут продавать продукты с маркировкой "Честный знак" в случае временных перебоев в работе интернета, связи и света, сообщили руководители двух регионов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев.
Предпринимателей не будут штрафовать за нарушения, связанные с работой "Честного знака". Контрольные и надзорные органы проинформированы о необходимости учитывать сложившуюся ситуацию при проведении проверок торговых объектов.
Принятые меры помогут снизить административную нагрузку на предпринимателей и обеспечить бесперебойное снабжение крымчан и севастопольцев необходимыми товарами в полном объеме.
Певец Михаил Шуфутинский выступает на музыкальном фестивале Легенды Ретро FM в Москве - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
15:31
Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре

Уничтожение истребителей ВСУ

Вооруженные силы России с помощью БПЛА "Герань" уничтожили два истребителя МиГ-29 ВСУ на аэродроме Вознесенск в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Один из самолетов с боекомплектом авиационных средств поражения находился на стоянке перед железобетонным укрытием. Второй истребитель в укрытии производил заправку топливом от топливозаправщика.
МиГи ВСУ уничтожены вместе с боекомплектом авиационных средств поражения, топливозаправщиком, аэродромным подвижным агрегатом, а также летным и инженерно-техническим составом, прибывшим для подготовки самолетов к вылету.
Украинские пожарные
18:05
ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение

Освобождение из плена жителей Курской области

России удалось вернуть домой пятерых жителей Курской области, находившихся в украинском плену, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Россиян удалось вернуть в рамках гуманитарной работы с украинской стороной
Домой смогли вернуться четверо мужчин и одна женщина из Курской области. Вместе с ними на Родину вернулись еще двое жителей из других регионов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиГлавное за деньКрымВ миреОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:29Крымский мост сейчас - обстановка к ночи на воскресенье
22:15Атака ВСУ на Волгоград и энергоснабжение в Крыму: главное за день
21:48Лицо Крыма: как убирают улицы Симферополя в летний период
21:35В Севастополе разрешат заправку дизтоплива в канистры для генераторов
21:23Вучич анонсировал свою отставку через несколько недель
21:041430 человек погибли от землетрясения в Венесуэле
20:50124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
20:32Режим ЧС в Крыму и дефицит бензина – топ новостей недели
20:20Цепляют эмоциями: как отличить фейк от правдивого ролика в сети
19:46Опасные бактерии: как не отравиться продуктами в летнюю жару
19:20Беспилотник ударил по рынку в ЛНР – ранены четыре человека
19:06Отбой ракетной опасности в Крыму
18:56В Севастополе отбой воздушной тревоги
18:33Воздушная тревога снова звучит в Севастополе
18:24 В Крыму объявлена ракетная опасность
18:05ВС РФ поразили НПЗ в районе Запорожья - возникло объемное горение
17:54Бастрыкин запросил доклад о смертельном отравлении в Подмосковье
17:08Крымский мост сейчас - обстановка после открытия
16:51Крымский мост открыт для движения транспорта
16:2114 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
Лента новостейМолния