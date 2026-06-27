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1430 человек погибли от землетрясения в Венесуэле

1430 человек погибли от землетрясения в Венесуэле - РИА Новости Крым, 27.06.2026

1430 человек погибли от землетрясения в Венесуэле

В результате землетрясения в Венесуэле погибли 1430 человек, более 3000 пострадали. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) страны... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T21:04

2026-06-27T21:04

2026-06-27T21:04

венесуэла

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. В результате землетрясения в Венесуэле погибли 1430 человек, более 3000 пострадали. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи (парламента) страны Хорхе Родригес.По словам политика, медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Кроме того, власти зарегистрировали 3142 семьи, оставшиеся без жилья, для них организовано размещение в убежищах, оказывается необходимая помощь.25 июня у берегов Венесуэлы произошло мощное землетрясение. Всего было две серии толчков магнитудой 7.2 и 7.5. Их зафиксировали в 16 километрах от города Морон и в 24 километрах от Сан-Фелипе.Повреждения получили восемь больниц, 20 торговых центров и 68 объектов инфраструктуры. Пострадали или полностью разрушились 250 зданий. Часть медицинских учреждений эвакуировали.Как пишет издание The New York Times, землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин выразил соболезнования в связи с землетрясением в ВенесуэлеМощное землетрясение произошло в Японии – есть пострадавшие20 землетрясений произошло у берегов Севастополя за сутки

венесуэла

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венесуэла, в мире, землетрясение, происшествия, новости