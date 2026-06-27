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14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер

14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер - РИА Новости Крым, 27.06.2026

14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер

Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T16:21

2026-06-27T16:21

2026-06-27T16:36

астраханская область

астрахань

отравление

массовое отравление

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.Первоначально сообщалось, что за медицинской помощью обратились не менее 12 человек. Все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар, по результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен сальмонеллез.Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

астраханская область

астрахань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, астрахань, отравление, массовое отравление, новости