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14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер - РИА Новости Крым, 27.06.2026
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T16:21
2026-06-27T16:21
2026-06-27T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.Первоначально сообщалось, что за медицинской помощью обратились не менее 12 человек. Все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар, по результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен сальмонеллез.Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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астраханская область, астрахань, отравление, массовое отравление, новости
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
В Астрахани 14 человек отравились рыбными котлетами с сальмонеллой – один из них умер
16:21 27.06.2026 (обновлено: 16:36 27.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, в городе Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.
Первоначально сообщалось, что за медицинской помощью обратились не менее 12 человек. Все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар, по результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен сальмонеллез.
Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.
"По имеющейся информации, одна из пострадавших женщин скончалась", - уточнили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
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