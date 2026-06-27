Рейтинг@Mail.ru
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер - РИА Новости Крым, 27.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260627/14-chelovek-otravilis-rybnymi-kotletami-v-astrakhani--odin-iz-nikh-umer-1157213236.html
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер - РИА Новости Крым, 27.06.2026
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T16:21
2026-06-27T16:36
астраханская область
астрахань
отравление
массовое отравление
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.Первоначально сообщалось, что за медицинской помощью обратились не менее 12 человек. Все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар, по результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен сальмонеллез.Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
астраханская область
астрахань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астраханская область, астрахань, отравление, массовое отравление, новости
14 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер

В Астрахани 14 человек отравились рыбными котлетами с сальмонеллой – один из них умер

16:21 27.06.2026 (обновлено: 16:36 27.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июн – РИА Новости Крым. Массовое отравление продукцией произошло на предприятии общепита в Астрахани, не менее 12 человек заболели сальмонеллезом, один из них скончался. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.
"По предварительным данным, в городе Астрахани зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией среди граждан, употребивших готовую продукцию, изготовленную на предприятии общественного питания с обслуживанием на вынос", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.
Первоначально сообщалось, что за медицинской помощью обратились не менее 12 человек. Все пострадавшие госпитализированы в инфекционный стационар, по результатам лабораторных исследований у заболевших выявлен сальмонеллез.
Позже СК сообщил, что число пострадавших выросло до 14 человек, среди них четверо детей. У всех заболевших лабораторно подтвержден сальмонеллез.
"По имеющейся информации, одна из пострадавших женщин скончалась", - уточнили в ведомстве.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Астраханская областьАстраханьОтравлениеМассовое отравлениеНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:08Крымский мост сейчас - обстановка после открытия
16:51Крымский мост открыт для движения транспорта
16:2114 человек отравились рыбными котлетами в Астрахани – один из них умер
15:48Крымский мост перекрыт для движения
15:45В Севастополе до позднего вечера будут слышны стрельба и взрывы
15:31Крымский шансон: признание в любви к Крыму в необычном музыкальном жанре
14:58СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по музею в Ростовской области
14:31Два украинских истребителя МиГ-29 уничтожены на аэродроме под Николаевом
14:13Севастополь разрешил продавать товары с "Честным знаком" при сбоях связи
13:54Новости СВО: что произошло за сутки на линии фронта
13:37Удар ВСУ по музею в Ростовской области: ранены 11 человек
13:13У Крымского моста выросла очередь со стороны Керчи
13:05Пять жителей Курской области вернулись из украинского плена
12:59Один человек погиб при ракетном ударе по Волгограду
12:38ВСУ атаковали военный музей в Ростовской области – есть пострадавшие
12:28В Ялтинском заповеднике закрывают экотропы и туристические маршруты
12:14Новоскелеватое в Днепропетровской области перешло под контроль России
11:56Ситуация с энергоснабжением в Крыму – актуальная информация
11:50Из Донецка в Крым на поезде: когда планируют запустить рейсы
11:38Сергей Иванов был предан России и много для нее сделал – Путин
Лента новостейМолния