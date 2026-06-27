https://crimea.ria.ru/20260627/124-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nad-krymom-i-ryadom-regionov-rf-1157215516.html

124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ

124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 27.06.2026

124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ

В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.06.2026

2026-06-27T20:50

2026-06-27T20:50

2026-06-27T20:50

пво

новости сво

атаки всу

черное море

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. "В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.За прошедшую ночь сбиты 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, новости сво, атаки всу, черное море, министерство обороны рф