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124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 27.06.2026
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124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 27.06.2026
124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T20:50
2026-06-27T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. "В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.За прошедшую ночь сбиты 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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пво, новости сво, атаки всу, черное море, министерство обороны рф
124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ

Над Крымом и рядом регионов России сбили 124 украинских беспилотника

20:50 27.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
За прошедшую ночь сбиты 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем.
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ПВОНовости СВОАтаки ВСУЧерное мореМинистерство обороны РФ
 
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