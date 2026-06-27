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124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ - РИА Новости Крым, 27.06.2026
124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.06.2026
2026-06-27T20:50
2026-06-27T20:50
2026-06-27T20:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России. "В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.За прошедшую ночь сбиты 175 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Крымом, а также Черным морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пво, новости сво, атаки всу, черное море, министерство обороны рф
124 беспилотника ВСУ уничтожены над Крымом и рядом регионов РФ
Над Крымом и рядом регионов России сбили 124 украинских беспилотника