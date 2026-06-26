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Жарко и облачно: погода на выходные в Крыму

Жарко и облачно: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Жарко и облачно: погода на выходные в Крыму

Комфортные погодные условия без осадков ожидают Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T19:19

2026-06-26T19:19

2026-06-26T19:19

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Комфортные погодные условия без осадков ожидают Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам синоптика, эти показатели укладываются в рамки климатической нормы."В воскресенье ситуация похожая. Единственное, может быть, облаков будет чуть побольше. Такая облачная с прояснениями погода – за счет влияния теплой фронтальной системы с севера и выразится только посредством увеличения количества облаков, но обойдется без осадков", - обратил внимание эксперт.Ночью будет от +14 до +19 градусов, добавил он. Днем в Симферополе можно рассчитывать на +26…29, а по Крыму - +25…30.При этом температура воды, по информации "ФОБОСА", в Ялте, Евпатории, Севастополе на пляжах +22 градуса, в Алуште +21, в Феодосии +19, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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