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Жарко и облачно: погода на выходные в Крыму
Жарко и облачно: погода на выходные в Крыму - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Жарко и облачно: погода на выходные в Крыму
Комфортные погодные условия без осадков ожидают Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T19:19
2026-06-26T19:19
2026-06-26T19:19
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Комфортные погодные условия без осадков ожидают Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам синоптика, эти показатели укладываются в рамки климатической нормы."В воскресенье ситуация похожая. Единственное, может быть, облаков будет чуть побольше. Такая облачная с прояснениями погода – за счет влияния теплой фронтальной системы с севера и выразится только посредством увеличения количества облаков, но обойдется без осадков", - обратил внимание эксперт.Ночью будет от +14 до +19 градусов, добавил он. Днем в Симферополе можно рассчитывать на +26…29, а по Крыму - +25…30.При этом температура воды, по информации "ФОБОСА", в Ялте, Евпатории, Севастополе на пляжах +22 градуса, в Алуште +21, в Феодосии +19, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Жарко и облачно: погода на выходные в Крыму
Жарко и облачно - погода на выходные в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым.
Комфортные погодные условия без осадков ожидают Крым на предстоящих выходных. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В субботу характер метеоусловий будет определяться восточной периферией антициклона. Поэтому выходные будут вполне себе комфортными. Ночью малооблачно, температура воздуха от +13 до +18, а днем можно смело рассчитывать на +24…29 градусов", - сообщил он.
По словам синоптика, эти показатели укладываются в рамки климатической нормы.
"В воскресенье ситуация похожая. Единственное, может быть, облаков будет чуть побольше. Такая облачная с прояснениями погода – за счет влияния теплой фронтальной системы с севера и выразится только посредством увеличения количества облаков, но обойдется без осадков", - обратил внимание эксперт.
Ночью будет от +14 до +19 градусов, добавил он. Днем в Симферополе можно рассчитывать на +26…29, а по Крыму - +25…30.
При этом температура воды, по информации "ФОБОСА", в Ялте, Евпатории, Севастополе на пляжах +22 градуса, в Алуште +21, в Феодосии +19, в Керченском проливе +26, в Азовском море +25 градусов.
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