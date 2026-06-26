https://crimea.ria.ru/20260626/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1157146321.html
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T00:01
2026-06-26T00:01
2026-06-26T00:01
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156653101_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_4f10ace2f7766043212c20b7316ea182.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +28 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156653101_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_b692b889d3dfdc3803aa65ffa989a70c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, крымский гидрометцентр, новости крыма
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
Погода в Крыму на пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +14…16; днем +28…33, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +28 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится
чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.