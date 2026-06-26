Рейтинг@Mail.ru
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260626/zhara-i-grozy-pogoda-v-krymu-na-pyatnitsu-1157146321.html
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T00:01
2026-06-26T00:01
погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156653101_0:153:1632:1071_1920x0_80_0_0_4f10ace2f7766043212c20b7316ea182.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +28 до +32 градусов.В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
феодосия
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/06/1156653101_0:0:1632:1224_1920x0_80_0_0_b692b889d3dfdc3803aa65ffa989a70c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, феодосия, судак, крымский гидрометцентр, новости крыма
Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу

Погода в Крыму на пятницу

00:01 26.06.2026
 
© РИА Новости КрымЛето в Крыму
Лето в Крыму - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. В дневные часы в отдельных районах вероятны кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…22, в горах +14…16; днем +28…33, в горах +21…26", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...19, днем +29...31.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +27...29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +20 до +23, днем от +28 до +32 градусов.
В западных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных, южных районах и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПогодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияФеодосияСудакКрымский гидрометцентрНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 26 июня
23:37Воздушная тревога объявлена в Севастополе
22:30Гибель мирных жителей Крыму и ситуация со светом: главное за день
22:08Из санитарок в медсестры – в Крыму открыли очно-заочную форму обучения
21:56В пещере "Таврида" нашли части 170 огромных ископаемых носорогов
21:45Севастопольцы взяли золото Кубка России по альпинизму
21:30В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
21:22Егор Крид и Леонид Агутин попали в "черный список" артистов из России
21:10Часть Симферополя получит воду в ближайшие часы
21:01Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя
20:56В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр
20:48ВСУ атакуют Крым - сбиты беспилотники над полуостровом и акваториями морей
20:23В Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность
20:11В Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафе
19:57Страшное ДТП с шестью машинами произошло на автодороге в Керчь
19:45Севастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ
19:36Когда в Севастополе начнут продажу топлива по QR-кодам
19:16Когда в Севастополе отменят графики подачи света – прогноз Развожаева
19:06Крымский мост после открытия движения: проезда ждут 1300 автомобилей
Лента новостейМолния