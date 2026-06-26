https://crimea.ria.ru/20260626/zapad-otbrosil-idei-ankoridzha-i-pytaetsya-oslabit-rossiyu-1157163145.html
Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
Коллективный Запад отбросил в сторону перспективу дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе пониманий саммита в Анкоридже и сделал ставку... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:59
2026-06-26T08:59
2026-06-26T08:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Коллективный Запад отбросил в сторону перспективу дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе пониманий саммита в Анкоридже и сделал ставку на военный урон России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко.По словам эксперта, до саммита в Анкоридже действия России свидетельствовали о том, что Украина находится на грани военного, экономического и социального поражения. Но затем аналитики Запада допустили, что РФ можно ослабить в этом конфликте, пояснил политолог.ЕС выделил Киеву 90 миллиардов евро, прошло переформатирование подразделений Украины на линии фронта, Европа запустила массовое производство дронов для Украины, которые стоят дешевле, чем ракеты, которыми ВС РФ их сбивает, перечислил аналитик."На Западе посчитали и сделали вывод, что при определенных вложениях есть вероятность нанести урон РФ. Поэтому они решили: "а давайте Анкоридж отложим в сторону и будем бить по России". Они сделали на это ставку и отошли от мирных переговоров с целью решить вопрос военным путем", - полагает Шевченко.В данной ситуации Россия можем ответить только одним – серьезным и уверенным военным результатом, который продемонстрирует всему миру, что в этом конфликте выигрывает не тот, кто бьет по мирному населению, а тот, кто сокрушает армию противника, добавил политолог.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему США не переключатся на Украину после соглашения с Ираном – мнениеСогласится ли Россия на прекращение огня на Украине ради переговоровЛавров об украинском урегулировании: мяч не на стороне России
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мнения, олег шевченко, политика, внешняя политика, сша, россия, украина
Запад отбросил "идеи Анкориджа" и пытается ослабить Россию
Запад отложил в сторону "идеи Анкориджа" и сделал ставку на военное поражение РФ – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым.
Коллективный Запад отбросил в сторону перспективу дипломатического урегулирования украинского конфликта на основе пониманий саммита в Анкоридже и сделал ставку на военный урон России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета Крымского федерального университета им. Вернадского Олег Шевченко.
По словам эксперта, до саммита в Анкоридже действия России свидетельствовали о том, что Украина находится на грани военного, экономического и социального поражения. Но затем аналитики Запада допустили, что РФ можно ослабить в этом конфликте, пояснил политолог.
ЕС выделил Киеву 90 миллиардов евро, прошло переформатирование подразделений Украины на линии фронта, Европа запустила массовое производство дронов для Украины, которые стоят дешевле, чем ракеты, которыми ВС РФ их сбивает, перечислил аналитик.
"На Западе посчитали и сделали вывод, что при определенных вложениях есть вероятность нанести урон РФ. Поэтому они решили: "а давайте Анкоридж отложим в сторону и будем бить по России". Они сделали на это ставку и отошли от мирных переговоров с целью решить вопрос военным путем", - полагает Шевченко.
В данной ситуации Россия можем ответить только одним – серьезным и уверенным военным результатом, который продемонстрирует всему миру, что в этом конфликте выигрывает не тот, кто бьет по мирному населению, а тот, кто сокрушает армию противника, добавил политолог.
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