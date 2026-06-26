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ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя
ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя - РИА Новости Крым, 26.06.2026
ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя
В связи с введением в Крыму и Севастополе режима ЧС в ВТБ могут предложить пострадавшим клиентам специальные меры поддержки, сообщает банк. РИА Новости Крым, 26.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В связи с введением в Крыму и Севастополе режима ЧС в ВТБ могут предложить пострадавшим клиентам специальные меры поддержки, сообщает банк.Для получения помощи клиентам достаточно обратиться в банк любым удобным способом: через чат в ВТБ Онлайн (0+), в ближайший офис или по телефону контакт-центра. К заявке потребуется приложить подтверждающие документы. Все обращения рассматриваются оперативно, добавили в ВТБ.
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втб, кредитные каникулы, кредит, режим чс, новости крыма, крым, севастополь, новости севастополя

ВТБ окажет поддержку жителям Крыма и Севастополя

20:01 26.06.2026
 
© Пресс-служба ВТБОбъем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В связи с введением в Крыму и Севастополе режима ЧС в ВТБ могут предложить пострадавшим клиентам специальные меры поддержки, сообщает банк.
"Банк готов предоставлять кредитные каникулы на 6 месяцев, проводить реструктуризацию задолженности и применять другие инструменты для снижения финансовой нагрузки. Условия рассматриваются индивидуально, в зависимости от ситуации каждого заемщика", - говорится в сообщении.
Для получения помощи клиентам достаточно обратиться в банк любым удобным способом: через чат в ВТБ Онлайн (0+), в ближайший офис или по телефону контакт-центра. К заявке потребуется приложить подтверждающие документы. Все обращения рассматриваются оперативно, добавили в ВТБ.
Банк ВТБ сохранит в Крыму стандартный режим работы
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ВТБКредитные каникулыКредитРежим ЧСНовости КрымаКрымСевастопольНовости Севастополя
 
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