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Воздушную тревогу снова объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Воздушную тревогу снова объявили в Севастополе
Воздушную тревогу снова объявили в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Воздушную тревогу снова объявили в Севастополе
В Севастополе в пятый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T16:21
2026-06-26T16:24
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Сирены в городе в первый раз включили накануне поздно вечером - в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы. Третий раз опасность была объявлена в 8:14 и отменена спустя почти 20 минут. Затем в 12 часов снова зазвучали сирены - отбой прозвучал через 8 минут. Следующая тревога началась в 15.44 и продлилась до 16.03.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
воздушная тревога в севастополе
Воздушную тревогу снова объявили в Севастополе

Воздушную тревогу снова объявили в Севастополе

16:21 26.06.2026 (обновлено: 16:24 26.06.2026)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога в Севастополе
Воздушная тревога в Севастополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в пятый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
Сирены в городе в первый раз включили накануне поздно вечером - в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы. Третий раз опасность была объявлена в 8:14 и отменена спустя почти 20 минут. Затем в 12 часов снова зазвучали сирены - отбой прозвучал через 8 минут. Следующая тревога началась в 15.44 и продлилась до 16.03.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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Воздушная тревога в Севастополе
 
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