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Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году
Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году
Следственный комитет России с начала 2026 года возбудил восемь уголовных дел по фактам нападений подростков на учебные заведения. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T14:17
2026-06-26T14:17
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
школа
безопасность
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России с начала 2026 года возбудил восемь уголовных дел по фактам нападений подростков на учебные заведения. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает пресс-служба ведомства."В текущем году следственными органами Следственного комитета уже возбуждено восемь уголовных дел по совершенным фактам нападений на школы", - сказал руководитель ведомства.В прошлом году, по его словам, зафиксировано шесть нападений на учебные заведения и 18 случаев приготовления к ним.Глава СК указал на необходимость ввести единые стандарты охраны, в том числе в образовательных учреждениях.Бастрыкин также констатировал, что администрация учебных заведений нередко скрывает факты травли детей."Мы теперь стали привлекать к ответственности директоров. Конечно, им не понравилось. И мы полагаем, что на места заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции", - отметил он.В марте глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны.XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, безопасность, общество, новости
Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году

СК возбудил восемь уголовных дел по фактам нападения на школы в этом году – Бастрыкин

14:17 26.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование школы №14 в Симферополе
Минирование школы №14 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России с начала 2026 года возбудил восемь уголовных дел по фактам нападений подростков на учебные заведения. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает пресс-служба ведомства.
"В текущем году следственными органами Следственного комитета уже возбуждено восемь уголовных дел по совершенным фактам нападений на школы", - сказал руководитель ведомства.
В прошлом году, по его словам, зафиксировано шесть нападений на учебные заведения и 18 случаев приготовления к ним.
Глава СК указал на необходимость ввести единые стандарты охраны, в том числе в образовательных учреждениях.
Бастрыкин также констатировал, что администрация учебных заведений нередко скрывает факты травли детей.
"Мы теперь стали привлекать к ответственности директоров. Конечно, им не понравилось. И мы полагаем, что на места заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции", - отметил он.
В марте глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ШколаБезопасностьОбществоНовости
 
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