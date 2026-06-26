https://crimea.ria.ru/20260626/vosem-napadeniy-na-shkoly-zafiksirovano-v-rf-v-etom-godu-1157191094.html

Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году

Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Восемь нападений на школы зафиксировано в РФ в этом году

Следственный комитет России с начала 2026 года возбудил восемь уголовных дел по фактам нападений подростков на учебные заведения. Об этом сообщил председатель... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T14:17

2026-06-26T14:17

2026-06-26T14:17

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

школа

безопасность

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/19/1122501341_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_44f302d1ce702820e6a7c125e26f1ad9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Следственный комитет России с начала 2026 года возбудил восемь уголовных дел по фактам нападений подростков на учебные заведения. Об этом сообщил председатель СК Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме, сообщает пресс-служба ведомства."В текущем году следственными органами Следственного комитета уже возбуждено восемь уголовных дел по совершенным фактам нападений на школы", - сказал руководитель ведомства.В прошлом году, по его словам, зафиксировано шесть нападений на учебные заведения и 18 случаев приготовления к ним.Глава СК указал на необходимость ввести единые стандарты охраны, в том числе в образовательных учреждениях.Бастрыкин также констатировал, что администрация учебных заведений нередко скрывает факты травли детей."Мы теперь стали привлекать к ответственности директоров. Конечно, им не понравилось. И мы полагаем, что на места заместителя директора по воспитательной работе надо шире привлекать участников специальной военной операции", - отметил он.В марте глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с начала года правоохранители с начала этого года предотвратили 21 нападение на учащихся и педагогов в школах в 15 регионах страны.XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, безопасность, общество, новости