https://crimea.ria.ru/20260626/v-simferopole-osudili-gruppu-moshennikov-za-podstavnye-dtp-1157195881.html

В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП

В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП

Суд в Симферополе вынес приговор 14 членам организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T21:34

2026-06-26T21:34

2026-06-26T21:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Суд в Симферополе вынес приговор 14 членам организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Суд приговорил одного из подсудимых, признанного виновным в мошенничестве и попытке сбыть наркотики, к 11 годам исправительной колонии строгого режима, еще одного – к 2 годам исправительной колонии общего режима, трех фигурантов – к срокам от 2 до 2 лет и 5 месяцев условно с установлением испытательных сроков.Восьми членам группы назначены наказания в виде штрафов в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, еще одному – 280 часов обязательных работ.Ранее сообщалось, что севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапиталаВ Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенниковОбман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, приговор, закон и право