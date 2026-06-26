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В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
Суд в Симферополе вынес приговор 14 членам организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщили в прокуратуре... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T21:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Суд в Симферополе вынес приговор 14 членам организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.Суд приговорил одного из подсудимых, признанного виновным в мошенничестве и попытке сбыть наркотики, к 11 годам исправительной колонии строгого режима, еще одного – к 2 годам исправительной колонии общего режима, трех фигурантов – к срокам от 2 до 2 лет и 5 месяцев условно с установлением испытательных сроков.Восьми членам группы назначены наказания в виде штрафов в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, еще одному – 280 часов обязательных работ.Ранее сообщалось, что севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапиталаВ Крыму арестовали фигурантов дела о сим-боксах для мошенниковОбман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильем
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мошенничество, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, приговор, закон и право
В Симферополе осудили группу мошенников за подставные ДТП
Суд в Симферополе вынес приговоры 14 мошенникам за инсценировку ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Суд в Симферополе вынес приговор 14 членам организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере автострахования. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"В период с 2023 по 2024 годы члены организованной группы осуществляли инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Таким образом они похитили денежные средства страховщика в размере более 2,8 млн рублей. Противоправная деятельность группы была пресечена сотрудниками органов внутренних дел", - сообщили в надзорном ведомстве.
Суд приговорил одного из подсудимых, признанного виновным в мошенничестве и попытке сбыть наркотики, к 11 годам исправительной колонии строгого режима, еще одного – к 2 годам исправительной колонии общего режима, трех фигурантов – к срокам от 2 до 2 лет и 5 месяцев условно с установлением испытательных сроков.
Восьми членам группы назначены наказания в виде штрафов в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей, еще одному – 280 часов обязательных работ.
Ранее сообщалось
, что севастопольские правоохранители задержали в городе Лобне 44-летнего жителя Московской области за мошенничество под предлогом продажи автозапчастей.
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