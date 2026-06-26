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В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп
В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, согласно которому временно ограничено размещение групп детей для участия в спортивных сборах. Документ... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, согласно которому временно ограничено размещение групп детей для участия в спортивных сборах. Документ размещен на официальном сайте правительства Севастополя.Отмечается, что документ принят в целях обеспечения общественной безопасности в период действия среднего уровня реагирования.Ранее сообщалось, что в Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителямВыпускные в Севастополе пройдут в сокращенном форматеДень молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя
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новости севастополя, севастополь, спорт, дети, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп
В Севастополе приостановили прием детских спортивных групп для участия в сборах
16:11 26.06.2026 (обновлено: 16:14 26.06.2026)