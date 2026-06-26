https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopolya-ogranichili-razmeschenie-detskikh-sportivnykh-grupp-1157194698.html

В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп

В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе ограничили размещение детских спортивных групп

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, согласно которому временно ограничено размещение групп детей для участия в спортивных сборах. Документ... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T16:11

2026-06-26T16:11

2026-06-26T16:14

новости севастополя

севастополь

спорт

дети

безопасность республики крым и севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119096744_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_98b321ed9108445eaf9fd631e2c052af.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, согласно которому временно ограничено размещение групп детей для участия в спортивных сборах. Документ размещен на официальном сайте правительства Севастополя.Отмечается, что документ принят в целях обеспечения общественной безопасности в период действия среднего уровня реагирования.Ранее сообщалось, что в Крыму запретили все спортивные мероприятия до сентября в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Остановка работы детских лагерей в Крыму: что нужно знать родителямВыпускные в Севастополе пройдут в сокращенном форматеДень молодежи и выпускные: введут ли в Крыму запрет на продажу алкоголя

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, спорт, дети, безопасность республики крым и севастополя