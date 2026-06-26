https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-vozobnovlyayut-prodazhu-topliva-po-qr-kodam-1157203539.html

В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам

В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам

На АЗС Севастополя в субботу, 27 июня, возобновят продажу топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T22:12

2026-06-26T22:12

2026-06-26T22:21

севастополь

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топливо

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дефицит топлива в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На АЗС Севастополя в субботу, 27 июня, возобновят продажу топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Старт получения QR-кодов назначен на 22-35, при этом ввести регистрационный номер автомобиля в специальный чат-бот можно заранее, перейдя по ссылку, после чего ждать запуска программы.Он напомнил, что получить при этом можно будет 20 литров "конкретной марки топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода".Отпуск в канистры по-прежнему запрещен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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