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В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам
В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам
На АЗС Севастополя в субботу, 27 июня, возобновят продажу топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T22:12
2026-06-26T22:21
севастополь
новости севастополя
топливо
бензин
транспорт
qr-коды на топливо в севастополе
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На АЗС Севастополя в субботу, 27 июня, возобновят продажу топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Старт получения QR-кодов назначен на 22-35, при этом ввести регистрационный номер автомобиля в специальный чат-бот можно заранее, перейдя по ссылку, после чего ждать запуска программы.Он напомнил, что получить при этом можно будет 20 литров "конкретной марки топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода".Отпуск в канистры по-прежнему запрещен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, новости севастополя, топливо, бензин, транспорт, qr-коды на топливо в севастополе, дефицит топлива в крыму
В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам

В Севастополе возобновляют продажу топлива по QR-кодам

22:12 26.06.2026 (обновлено: 22:21 26.06.2026)
 
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Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На АЗС Севастополя в субботу, 27 июня, возобновят продажу топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Завтра мы вновь возобновим продажу топлива на АЗС по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину", – написал Развожаев в своем канале в МАКС.
Старт получения QR-кодов назначен на 22-35, при этом ввести регистрационный номер автомобиля в специальный чат-бот можно заранее, перейдя по ссылку, после чего ждать запуска программы.
"Полученный сегодня QR-код необходимо использовать в период с 09:00 до 21:00 завтра", – уточнил Развожаев.
Он напомнил, что получить при этом можно будет 20 литров "конкретной марки топлива только для конкретного автомобиля и только при предъявлении этого QR-кода".
Отпуск в канистры по-прежнему запрещен.
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