https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-sotrudniki-dps-ostanovili-lesnoy-pozhar-u-zhilykh-domov-1157185886.html

В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов

В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли специалистам городского лесного хозяйства и предотвратили распространение огня по лесополосе в направлении... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T11:24

2026-06-26T11:24

2026-06-26T11:29

севастополь

пожар

происшествия

полиция севастополя

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/1a/1157185440_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_18bae448e473798c2cd1320983b5a4db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли специалистам городского лесного хозяйства и предотвратили распространение огня по лесополосе в направлении жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.На месте выяснилось, что горит сухая трава, которую с помощью мешков для распыления воды пытаются потушить две девушки - сотрудницы городского лесного хозяйства. Без промедления правоохранители бросились на помощь, сдерживая распространение огня до прибытия профессиональных пожарных. Ведь все происходило относительно недалеко от жилых домов, на которые мог перейти огонь."Благодаря своевременным и скоординированным действиям сотрудников полиции удалось уменьшить зону возгорания и избежать серьезных последствий распространения огня", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, пожар, происшествия, полиция севастополя, новости севастополя