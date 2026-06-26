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В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли специалистам городского лесного хозяйства и предотвратили распространение огня по лесополосе в направлении... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T11:24
2026-06-26T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли специалистам городского лесного хозяйства и предотвратили распространение огня по лесополосе в направлении жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.На месте выяснилось, что горит сухая трава, которую с помощью мешков для распыления воды пытаются потушить две девушки - сотрудницы городского лесного хозяйства. Без промедления правоохранители бросились на помощь, сдерживая распространение огня до прибытия профессиональных пожарных. Ведь все происходило относительно недалеко от жилых домов, на которые мог перейти огонь."Благодаря своевременным и скоординированным действиям сотрудников полиции удалось уменьшить зону возгорания и избежать серьезных последствий распространения огня", - добавили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, пожар, происшествия, полиция севастополя, новости севастополя
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли потушить горящий лес у жилых домов

11:24 26.06.2026 (обновлено: 11:29 26.06.2026)
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
© Полиция Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли специалистам городского лесного хозяйства и предотвратили распространение огня по лесополосе в направлении жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.
"Находясь на маршруте патрулирования на Фиолентовском шоссе, экипаж 2-й роты отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Петина и лейтенанта полиции Глеба Юдакова обратили внимание на задымление в лесополосе и незамедлительно проследовали в сторону леса, откуда виднелись плотные клубы дыма", - говорится в сообщении.
© Полиция СевастополяВ Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
© Полиция Севастополя
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
На месте выяснилось, что горит сухая трава, которую с помощью мешков для распыления воды пытаются потушить две девушки - сотрудницы городского лесного хозяйства.
Без промедления правоохранители бросились на помощь, сдерживая распространение огня до прибытия профессиональных пожарных. Ведь все происходило относительно недалеко от жилых домов, на которые мог перейти огонь.
© Полиция СевастополяВ Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
© Полиция Севастополя
В Севастополе сотрудники ДПС остановили лесной пожар у жилых домов
"Благодаря своевременным и скоординированным действиям сотрудников полиции удалось уменьшить зону возгорания и избежать серьезных последствий распространения огня", - добавили в ведомстве.
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