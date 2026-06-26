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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
В Севастополе в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T08:16
2026-06-26T08:16
2026-06-26T08:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.В первый раз сирены в городе включили в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Севастополе снова объявлена воздушная тревога
В Севастополе в третий раз объявлена воздушная тревога
08:16 26.06.2026 (обновлено: 08:18 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.
В первый раз сирены в городе включили в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" – написал губернатор Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.
Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.
Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.
Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала
о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.
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