https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-retsidivista-budut-sudit-za-nasilie-nad-9-letney-devochkoy-1157195074.html

В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой

В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой

В Севастополе ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T16:20

2026-06-26T16:20

2026-06-26T16:20

севастополь

педофил

гсу ск россии по крыму и севастополю

происшествия

новости севастополя

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111408/23/1114082398_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_4b6ac0912d58e795c7e01bc166b70117.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Также прокурор предъявил в интересах потерпевшей иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда.Как сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю, в апреле этого года во дворе дома по улице Горпищенко обвиняемый встретил незнакомую ему 9-летнюю девочку, после чего пошел вслед за ней и в подъезде дома совершил с ней иные действия сексуального характера. О произошедшем девочка рассказала родителям, которые сразу сообщили в правоохранительные органы.Ранее крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиВ Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъездеКакие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, педофил, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, новости севастополя