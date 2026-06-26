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В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой
В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой
В Севастополе ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T16:20
2026-06-26T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Также прокурор предъявил в интересах потерпевшей иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда.Как сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю, в апреле этого года во дворе дома по улице Горпищенко обвиняемый встретил незнакомую ему 9-летнюю девочку, после чего пошел вслед за ней и в подъезде дома совершил с ней иные действия сексуального характера. О произошедшем девочка рассказала родителям, которые сразу сообщили в правоохранительные органы.Ранее крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли убийство 30-летней давностиВ Тюмени мужчина пытался надругаться над ребенком в подъездеКакие преступления против детей совершают в Крыму – статистика СК
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, педофил, гсу ск россии по крыму и севастополю, происшествия, новости севастополя
В Севастополе рецидивиста будут судить за насилие над 9-летней девочкой

Севастопольца будут судить за насилие над 9-летней девочкой

16:20 26.06.2026
 
© Fotolia / Photographee.eu / Перейти в фотобанкМужчина возле детской комнаты. Архив
Мужчина возле детской комнаты. Архив
© Fotolia / Photographee.eu
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе ранее судимый 39-летний мужчина предстанет перед судом за преступление против половой неприкосновенности девятилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Он обвиняется по п. "а" ч. 5 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего)", - говорится в сообщении.
Также прокурор предъявил в интересах потерпевшей иск о взыскании с обвиняемого компенсации морального вреда.
Как сообщили в Следкоме по Крыму и Севастополю, в апреле этого года во дворе дома по улице Горпищенко обвиняемый встретил незнакомую ему 9-летнюю девочку, после чего пошел вслед за ней и в подъезде дома совершил с ней иные действия сексуального характера. О произошедшем девочка рассказала родителям, которые сразу сообщили в правоохранительные органы.
"Следователями во взаимодействии с коллегами из полиции фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия проведен весь необходимый объем мероприятий, в том числе с назначением ряда экспертиз", - добавили в СК.
Ранее крымчанина приговорили к 4 годам колонии за попытку изнасилования. Отмечалось, что в феврале 2026 года 30-летний житель Черноморского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, угрожая ножом, пытался совершить преступление сексуального характера в отношении знакомой.
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