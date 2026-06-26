https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-pochti-polnostyu-vosstanovili-elektrosnabzhenie---razvozhaev-1157200856.html

В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев

В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев

Энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах, которые будут подключены к сетям в течение двух часов. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T19:50

2026-06-26T19:50

2026-06-26T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах, которые будут подключены к сетям в течение двух часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения", – сообщил Развожаев.На данный момент, по его словам, в связи с аварийным повреждением в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по адресам на трех улицах: Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева.Развожаев призвал севастопольцев соблюдать осторожность и не включать сразу все мощные электроприборы, поскольку "нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась"."Благодарю всех за терпение. Наши энергетики работали круглосуточно и делали все возможное в этих непростых условиях", – отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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