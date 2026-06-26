https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-pochti-polnostyu-vosstanovili-elektrosnabzhenie---razvozhaev-1157200856.html
В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев
В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев
Энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах, которые будут подключены к сетям в течение двух часов. Об... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T19:50
2026-06-26T19:50
2026-06-26T19:50
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
правительство севастополя
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
электроэнергия
электросети
электричество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140243468_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_a1a622bc6ef12a466652a12395daadd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Энергоснабжение в Севастополе восстановлено полностью, за исключением ряда адресов на трех улицах, которые будут подключены к сетям в течение двух часов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Восстановлено электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения", – сообщил Развожаев.На данный момент, по его словам, в связи с аварийным повреждением в электросетях "Севастопольэнерго" частично без электроснабжения остаются потребители по адресам на трех улицах: Молодых Строителей, Тараса Шевченко и Александра Косарева.Развожаев призвал севастопольцев соблюдать осторожность и не включать сразу все мощные электроприборы, поскольку "нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно, чтобы система стабилизировалась"."Благодарю всех за терпение. Наши энергетики работали круглосуточно и делали все возможное в этих непростых условиях", – отметил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-dali-svet-esche-desyatkam-ulits-1157198475.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/09/1140243468_4:0:964:720_1920x0_80_0_0_81f75ac643601e33b01280ce152e2a0f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, правительство севастополя, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, электроэнергия, электросети, электричество, электросети крыма, севастопольэнерго
В Севастополе почти полностью восстановили электроснабжение - Развожаев
Восстановлено электроснабжение попавших под временные ограничения потребителей – Развожаев