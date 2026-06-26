https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-obyavlena-trevoga-1157193774.html

В Севастополе объявлена воздушная тревога - в четвертый раз с начала суток

В Севастополе объявлена воздушная тревога - в четвертый раз с начала суток - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе объявлена воздушная тревога - в четвертый раз с начала суток

В Севастополе в четвертый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T15:44

2026-06-26T15:44

2026-06-26T15:51

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в четвертый раз с начала суток объявили воздушную тревогу. Жителей и гостей города призвали срочно пройти в укрытия.Сирены в городе в первый раз включили накануне поздно вечером - в 23:34. Опасность сохранялась около двух часов. Повторно тревогу объявили в 2:24. И она действовала до утра пятницы. Третий раз опасность была объявлена в 8:14 и отменена спустя почти 20 минут. Затем в 12 часов снова зазвучали сирены - отбой прозвучал через 8 минут.При звуках сирен всем необходимо укрыться в убежищах, заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства.Тем, кто находится в зданиях, следует закрыть окна, занять безопасное положение в комнате с несущими стенами, перекрыть газ, воду и отключить электричество.Теперь общественный транспорт не останавливается во время сигнала воздушной тревоги в Севастополе. Соответствующее решение принято на аппаратном совещании в правительстве города.Ранее Развожаев предупреждал об изменении порядка подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь звучит три раза и затем прекращается. Это не означает, что угроза миновала. Такое решение принято, чтобы громкий и продолжительный звук сирены не мешал работе ПВО и мобильных огневых групп.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260626/rezhim-chs-v-sevastopole---kak-eto-otrazitsya-na-lyudyakh-1157192880.html

севастополь

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2026

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