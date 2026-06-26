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В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях

В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях

На нескольких объектах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя в связи с введением в городе режима чрезвычайной ситуации временно... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T20:48

2026-06-26T20:48

2026-06-26T20:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На нескольких объектах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя в связи с введением в городе режима чрезвычайной ситуации временно отменены экскурсии и изменено время работы учреждений. Об этом сообщили в администрации музея.Согласно принятым мерам, экскурсионное обслуживание не будут осуществлять в Диораме "Штурм Сапун‑горы 7 мая 1944 г." и на территории самого Мемориального комплекса "Сапун-гора" в одноименном районе города.Также экскурсии временно будут недоступны для туристов в Доме-музее Севастопольского подполья 1942–1944 гг. и на всей территории мемориального комплекса "Малахов курган", в том числе в Оборонительной башне Корниловского бастиона.В то же время в период с 27 по 29 июня экскурсионное обслуживание сохранится и будет работать в обычном режиме в Соборе Св. князя Владимира – усыпальнице адмиралов, на улице Суворова, 3) и в Культурно‑выставочном центре, на улице Ленина, 35.В музее напомнили, что в Культурно‑выставочном центре на данный период ежедневно можно посетить выставки "Рубо. 170", на которой представлены фрагменты Панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", написанные автором первой панорамы Севастополя Франца Рубо, а также его этюды, графические и живописные.Кроме того, здесь же доступна для посещения выставка "22 июня. Начало", рассказывающая о событиях первого дня войны в Севастополе – с архивными документами, фотографиями военных корреспондентов, личными и служебными вещами участников событий и многим другим в уникальной экспозиции.Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в беседе с журналистами сообщал, что приобретение билетов на две эти выставки на данный момент будет самой лучшей помощью музею, который пережил большую утрату в результате удара украинского беспилотника по зданию панорамы "Оборона Севастополя1854 – 1855 гг." от всех, кто хоть как-то желает помочь.Как тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотнаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя Восстановление Панорамы Севастополя: какую помощь получит музей обороны "Подземно-минная война": в здании Панорамы Севастополя уцелело ценное полотно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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