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В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях
В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях
На нескольких объектах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя в связи с введением в городе режима чрезвычайной ситуации временно... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T20:48
2026-06-26T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На нескольких объектах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя в связи с введением в городе режима чрезвычайной ситуации временно отменены экскурсии и изменено время работы учреждений. Об этом сообщили в администрации музея.Согласно принятым мерам, экскурсионное обслуживание не будут осуществлять в Диораме "Штурм Сапун‑горы 7 мая 1944 г." и на территории самого Мемориального комплекса "Сапун-гора" в одноименном районе города.Также экскурсии временно будут недоступны для туристов в Доме-музее Севастопольского подполья 1942–1944 гг. и на всей территории мемориального комплекса "Малахов курган", в том числе в Оборонительной башне Корниловского бастиона.В то же время в период с 27 по 29 июня экскурсионное обслуживание сохранится и будет работать в обычном режиме в Соборе Св. князя Владимира – усыпальнице адмиралов, на улице Суворова, 3) и в Культурно‑выставочном центре, на улице Ленина, 35.В музее напомнили, что в Культурно‑выставочном центре на данный период ежедневно можно посетить выставки "Рубо. 170", на которой представлены фрагменты Панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", написанные автором первой панорамы Севастополя Франца Рубо, а также его этюды, графические и живописные.Кроме того, здесь же доступна для посещения выставка "22 июня. Начало", рассказывающая о событиях первого дня войны в Севастополе – с архивными документами, фотографиями военных корреспондентов, личными и служебными вещами участников событий и многим другим в уникальной экспозиции.Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в беседе с журналистами сообщал, что приобретение билетов на две эти выставки на данный момент будет самой лучшей помощью музею, который пережил большую утрату в результате удара украинского беспилотника по зданию панорамы "Оборона Севастополя1854 – 1855 гг." от всех, кто хоть как-то желает помочь.Как тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотнаСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ценные находки под завалами: что обнаружили в Панораме Севастополя Восстановление Панорамы Севастополя: какую помощь получит музей обороны "Подземно-минная война": в здании Панорамы Севастополя уцелело ценное полотно
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РИА Новости Крым
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новости, новости севастополя, севастополь, панорама, удар всу по панораме "оборона севастополя", музеи крыма, крым, новости крыма
В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях

В Севастополе из-за ЧС отменили некоторые экскурсии в музеях

20:48 26.06.2026
 
© РИА Новости . Михаил Озерский / Перейти в фотобанкЭкскурсанты тоже посещали Севастополь по пропускам
Экскурсанты тоже посещали Севастополь по пропускам - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Михаил Озерский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На нескольких объектах Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя в связи с введением в городе режима чрезвычайной ситуации временно отменены экскурсии и изменено время работы учреждений. Об этом сообщили в администрации музея.
"В связи с введением в городе режима ЧС сообщаем об изменениях в работе объектов Музея обороны Севастополя с 27 по 29 июня включительно", – сказано в сообщении.
Согласно принятым мерам, экскурсионное обслуживание не будут осуществлять в Диораме "Штурм Сапун‑горы 7 мая 1944 г." и на территории самого Мемориального комплекса "Сапун-гора" в одноименном районе города.
Также экскурсии временно будут недоступны для туристов в Доме-музее Севастопольского подполья 1942–1944 гг. и на всей территории мемориального комплекса "Малахов курган", в том числе в Оборонительной башне Корниловского бастиона.
"Территории Мемориальных комплексов "Малахов курган" и "Сапун-гора" будут открыты для самостоятельного посещения и прогулок с 07-00 до 22-00", – уточнили в музее.
В то же время в период с 27 по 29 июня экскурсионное обслуживание сохранится и будет работать в обычном режиме в Соборе Св. князя Владимира – усыпальнице адмиралов, на улице Суворова, 3) и в Культурно‑выставочном центре, на улице Ленина, 35.
В музее напомнили, что в Культурно‑выставочном центре на данный период ежедневно можно посетить выставки "Рубо. 170", на которой представлены фрагменты Панорамы "Штурм 6 июня 1855 г.", написанные автором первой панорамы Севастополя Франца Рубо, а также его этюды, графические и живописные.
Кроме того, здесь же доступна для посещения выставка "22 июня. Начало", рассказывающая о событиях первого дня войны в Севастополе – с архивными документами, фотографиями военных корреспондентов, личными и служебными вещами участников событий и многим другим в уникальной экспозиции.
Ранее директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин в беседе с журналистами сообщал, что приобретение билетов на две эти выставки на данный момент будет самой лучшей помощью музею, который пережил большую утрату в результате удара украинского беспилотника по зданию панорамы "Оборона Севастополя1854 – 1855 гг." от всех, кто хоть как-то желает помочь.
Как тушили Панораму в Севастополе: сотрудники в масках спасали куски полотна
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