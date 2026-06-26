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В Севастополе дали свет еще десяткам улиц
В Севастополе дали свет еще десяткам улиц - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Севастополе дали свет еще десяткам улиц
В Севастополе продолжают восстанавливать электроснабжение. Еще в нескольких районах города появился свет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T18:02
2026-06-26T18:02
2026-06-26T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают восстанавливать электроснабжение. Еще в нескольких районах города появился свет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации главы региона на данный момент электроснабжение начинают подавать по следующим адресам:- пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Музыки, ул. Гоголя,- ул. Маринеско, ул. Шевченко, ПОР, ул. Кесаева- пр. Столетовский, ул. Ахматовой, проспект Октябрьской революции, ул. Колобова, ул. Молодых Строителей- Балаклава ( Все улицы: Новикова Крестовского, Урицкого, Калича, Мира, Строительная, Звездная, Жукова, Композиторская)- Корабельная сторона: ул. Жидилова, ул. Горпищенко, ул. Ангарская, ул. Трубная, ул. Килен-балка- Фиолент : 5-й и 7-й км Балаклавского шоссе, Монастырское шоссе, р-н Горбатого моста- Инкерман: ул. Умрихина, Менжинского и др.- с.Хмельницкое, п.Октябрь, с. ШтурмовоеРазвожаев напомнил, что как только появляется свободный лимит энергии, специалисты "Севастопольэнерго" сразу начинают подключать жилые дома.Ранее сообщалось, что восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18:00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе ввели режим ЧСНовости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницуВ Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов
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В Севастополе дали свет еще десяткам улиц
В Севастополе продолжается восстановление электроснабжения - какие улицы подключили
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают восстанавливать электроснабжение. Еще в нескольких районах города появился свет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По информации главы региона на данный момент электроснабжение начинают подавать по следующим адресам:
- пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Музыки, ул. Гоголя,
- ул. Маринеско, ул. Шевченко, ПОР, ул. Кесаева
- пр. Столетовский, ул. Ахматовой, проспект Октябрьской революции, ул. Колобова, ул. Молодых Строителей
- Балаклава ( Все улицы: Новикова Крестовского, Урицкого, Калича, Мира, Строительная, Звездная, Жукова, Композиторская)
- Корабельная сторона: ул. Жидилова, ул. Горпищенко, ул. Ангарская, ул. Трубная, ул. Килен-балка
- Фиолент : 5-й и 7-й км Балаклавского шоссе, Монастырское шоссе, р-н Горбатого моста
- Инкерман: ул. Умрихина, Менжинского и др.
- с.Хмельницкое, п.Октябрь, с. Штурмовое
Развожаев напомнил, что как только появляется свободный лимит энергии, специалисты "Севастопольэнерго" сразу начинают подключать жилые дома.
Ранее сообщалос
ь, что восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18:00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети.
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