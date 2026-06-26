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В Севастополе дали свет еще десяткам улиц

В Севастополе дали свет еще десяткам улиц - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе дали свет еще десяткам улиц

В Севастополе продолжают восстанавливать электроснабжение. Еще в нескольких районах города появился свет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T18:02

2026-06-26T18:02

2026-06-26T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе продолжают восстанавливать электроснабжение. Еще в нескольких районах города появился свет. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации главы региона на данный момент электроснабжение начинают подавать по следующим адресам:- пр. Генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Музыки, ул. Гоголя,- ул. Маринеско, ул. Шевченко, ПОР, ул. Кесаева- пр. Столетовский, ул. Ахматовой, проспект Октябрьской революции, ул. Колобова, ул. Молодых Строителей- Балаклава ( Все улицы: Новикова Крестовского, Урицкого, Калича, Мира, Строительная, Звездная, Жукова, Композиторская)- Корабельная сторона: ул. Жидилова, ул. Горпищенко, ул. Ангарская, ул. Трубная, ул. Килен-балка- Фиолент : 5-й и 7-й км Балаклавского шоссе, Монастырское шоссе, р-н Горбатого моста- Инкерман: ул. Умрихина, Менжинского и др.- с.Хмельницкое, п.Октябрь, с. ШтурмовоеРазвожаев напомнил, что как только появляется свободный лимит энергии, специалисты "Севастопольэнерго" сразу начинают подключать жилые дома.Ранее сообщалось, что восстановить электроснабжение в Севастополе планируют ориентировочно к 18:00 пятницы, ситуация с водой в городе нормализуется после стабилизации энергосети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму и Севастополе ввели режим ЧСНовости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницуВ Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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