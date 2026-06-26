https://crimea.ria.ru/20260626/v-sevastopole-chleny-opg-pokhitili-9-mln-rubley-matkapitala-1157183526.html

В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапитала

В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапитала - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Севастополе члены ОПГ похитили 9 млн рублей маткапитала

В Севастополе перед судом предстанут 24 члена преступной группы по обвинению в хищении 8,7 миллиона рублей средств материнского капитала. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T09:57

2026-06-26T09:57

2026-06-26T09:57

материнский капитал

мошенничество

севастополь

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умвд россии по севастополю

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе перед судом предстанут 24 члена преступной группы по обвинению в хищении 8,7 миллиона рублей средств материнского капитала. Об этом сообщают региональное управление МВД и прокуратура города."По версии следствия, 43-летняя местная жительница, являясь руководителем филиала одного из кредитных потребительских кооперативов, вместе со своим 46-летним супругом, который также занимал руководящую должность в аналогичной организации, разработали преступный план по хищению средств материнского капитала мошенническим путем", - говорится в сообщении МВД.Для реализации схемы подельники вовлекли в состав группы своих знакомых жительниц Ставропольского и Краснодарского края и Башкирии. Соучастницы дистанционно помогали открывать счета в банке на имя держателей сертификатов на материнский капитал, куда в дальнейшем зачислялись деньги. Также они выводили указанные средства, осуществляли подбор земельных участков для строительства жилых домов на территории Астраханской, Волгоградской областей и Адыгеи, готовили все необходимые документы для покупки недвижимости. В действительности строительство домов на этих участках не предполагалось.Как только согласие было получено, участники готовили документы с заведомо ложными сведениями и направляли их в региональное отделение Пенсионного фонда РФ для получения денежной компенсации.После зачисления денег на подконтрольные аферистам банковские счета часть незаконно обналиченных средств злоумышленники передавали владельцам сертификатов, а остальные деньги забирали себе.На имущество супружеской пары, в том числе автомобиль, маломерное судно, два гидроцикла, два прицепа-трейлера и мотовездеход, наложен арест на сумму более 10 миллионов рублей. Также наложены аресты на приобретенные земельные участки.Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В прокуратуре Севастополя проинформировали, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено. Его рассмотрит Ленинский райсуд города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман на 20 млн: в Севастополе осудили трех мошенников за махинации с жильемВ Крыму директору стройфирмы ужесточили наказание за хищениеКрымчанку посадили в колонию за хищение 7 миллионов рублей маткапитала

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, мошенничество, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю, прокуратура города севастополя