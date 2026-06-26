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В Крыму запускают дополнительные электрички - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Крыму запускают дополнительные электрички
В Крыму запускают дополнительные электрички - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крыму запускают дополнительные электрички
Дополнительные пригородные поезда и остановки назначили в Крыму. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T09:42
2026-06-26T09:42
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
электричка
транспорт
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логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Дополнительные пригородные поезда и остановки назначили в Крыму. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.С пятницы, 26 июня, в ежедневном курсировании вводится электричка №6939 сообщением Симферополь — Севастополь (отправление от станции Симферополь в 17:45).С 27 июня назначается ежедневный пригородный поезд №6936 сообщением Севастополь — Симферополь (отправление от станции Севастополь в 06:00).Также с субботы вводится дополнительная остановка на станции Отрадная для электричек №6820 Симферополь — Джанкой (отправление от станции Симферополь в 10:50), №7102/7101 Симферополь — Феодосия (отправление от станции Симферополь в 9:22), №7102/7101 Феодосия — Симферополь (отправление от станции Феодосия в 14:35).С 27 июня пригородному поезду №6931 Симферополь — Севастополь (отправление от станции Симферополь в 06:40) назначается остановка 1479 км.Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория, приостановленное в среду, восстановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:График движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусыКогда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым
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РИА Новости Крым
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96
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юппк "южная пригородная пассажирская компания", электричка, транспорт, крымская железная дорога (кжд), железные дороги крыма, логистика, новости крыма
В Крыму запускают дополнительные электрички

В Крыму назначили дополнительные пригородные поезда и остановки

09:42 26.06.2026
 
© РИА Новости КрымЭлектричка на вокзале в Симферополе
Электричка на вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Дополнительные пригородные поезда и остановки назначили в Крыму. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
С пятницы, 26 июня, в ежедневном курсировании вводится электричка №6939 сообщением Симферополь — Севастополь (отправление от станции Симферополь в 17:45).
С 27 июня назначается ежедневный пригородный поезд №6936 сообщением Севастополь — Симферополь (отправление от станции Севастополь в 06:00).
Также с субботы вводится дополнительная остановка на станции Отрадная для электричек №6820 Симферополь — Джанкой (отправление от станции Симферополь в 10:50), №7102/7101 Симферополь — Феодосия (отправление от станции Симферополь в 9:22), №7102/7101 Феодосия — Симферополь (отправление от станции Феодосия в 14:35).
С 27 июня пригородному поезду №6931 Симферополь — Севастополь (отправление от станции Симферополь в 06:40) назначается остановка 1479 км.
Ранее сообщалось, что движение пригородных поездов на участке Саки – Евпатория, приостановленное в среду, восстановлено.
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ЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"ЭлектричкаТранспортКрымская железная дорога (КЖД)Железные дороги КрымаЛогистикаНовости Крыма
 
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