В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений

"Морская вода у берегов Евпатории, Севастополя и Ялты прогрелась до + 22 градусов, всего на градус прохладнее море в Алуште. На востоке полуострова, в Феодосии, + 20 градусов. В Азовском море уже + 25, а в Керченском проливе + 26", - сказала Любецкая, добавив: "жаркая погода, прекрасная вода!".