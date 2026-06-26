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В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
В Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T10:20
2026-06-26T10:20
2026-06-26T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, погода на полуострове установится жаркая. И в выходные дни, и в последующую неделю - среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
Вода у берегов Крыма прогрелась от + 22 до + 26 градусов – гидрометцентр