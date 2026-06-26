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В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений
В Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T10:20
2026-06-26T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. По ее словам, погода на полуострове установится жаркая. И в выходные дни, и в последующую неделю - среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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вода, татьяна любецкая, погода, погода в крыму, крым, новости крыма
В Крыму вода в море прогрелась до комфортных значений

Вода у берегов Крыма прогрелась от + 22 до + 26 градусов – гидрометцентр

10:20 26.06.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крым пришла настоящая летняя жара, морская вода у берегов полуострова прогрелась до комфортных для купания значений. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

"Морская вода у берегов Евпатории, Севастополя и Ялты прогрелась до + 22 градусов, всего на градус прохладнее море в Алуште. На востоке полуострова, в Феодосии, + 20 градусов. В Азовском море уже + 25, а в Керченском проливе + 26", - сказала Любецкая, добавив: "жаркая погода, прекрасная вода!".

По ее словам, погода на полуострове установится жаркая. И в выходные дни, и в последующую неделю - среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.
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ВодаТатьяна ЛюбецкаяПогодаПогода в КрымуКрымНовости Крыма
 
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