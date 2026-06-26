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В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
В Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены в ближайшее время. Об этом заявили в Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T19:45
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены в ближайшее время. Об этом заявили в Минэнерго РФ.По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня. В ведомстве отметили, что полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки. Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.Как сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дали свет еще десяткам улицВ Крыму и Севастополе ввели режим ЧСКрым без света: какие города и поселки отключены
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министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф), отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, новости крыма, срочные новости крыма, крым, атаки всу на крым
В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ

В Крыму сократят графики отключения света благодаря резервным схемам - Минэнерго РФ

19:45 26.06.2026 (обновлено: 19:56 26.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
Электрическая подстанция Северная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены в ближайшее время. Об этом заявили в Минэнерго РФ.
По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня.

"Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки.
Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.
Как сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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