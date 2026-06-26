https://crimea.ria.ru/20260626/v-krymu-sokratyat-grafiki-otklyucheniya-sveta---minenergo-rf-1157200608.html

В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ

В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ

В Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены в ближайшее время. Об этом заявили в Минэнерго РФ. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T19:45

2026-06-26T19:45

2026-06-26T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены в ближайшее время. Об этом заявили в Минэнерго РФ.По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня. В ведомстве отметили, что полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки. Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.Как сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе дали свет еще десяткам улицВ Крыму и Севастополе ввели режим ЧСКрым без света: какие города и поселки отключены

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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