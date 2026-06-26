В Крыму сократят графики отключения света - Минэнерго РФ
В Крыму сократят графики отключения света благодаря резервным схемам - Минэнерго РФ
19:45 26.06.2026 (обновлено: 19:56 26.06.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция "Северная" в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму графики временного отключения электроэнергии будут сокращены в ближайшее время. Об этом заявили в Минэнерго РФ.
По данным ведомства, энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы по стабилизации энергетической инфраструктуры Крыма и Севастополя, пострадавшей в результате массированной атаки со стороны ВСУ в ночь на 24 июня.
"Благодаря задействованию резервных схем энергоснабжения и дополнительных материально-технических резервов объемы графиков временного отключения будут сокращены в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полная стабилизация ситуации будет зависеть от складывающейся оперативной обстановки.
Ситуация на Крымском полуострове находится на постоянном контроле Министерства энергетики Российской Федерации. Совместно с властями регионов, представителями энергетических компаний и профильных ведомств Минэнерго "в штабном режиме" следит за ходом восстановительных работ и координирует действия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии.
Как сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов, от вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура полуострова, в связи с чем по всей территории республики (и в Севастополе) производится временное отключение энергоснабжения. По словам главы РК, на данном этапе точные графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, что связано с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Отключения проводятся точечно и по необходимости.
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