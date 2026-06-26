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В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на участке разъезд 30 км – Краснофлотская. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T11:38
2026-06-26T11:38
2026-06-26T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму временно остановили движение пригородных поездов на участке разъезд 30 км – Краснофлотская. Об этом сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.В компании пообещали сообщить дополнительно о возобновлении движения электричек на указанном участке.Ранее сообщалось, то в Крыму назначили дополнительные пригородные поезда и остановки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:График движения крымских электричек изменится с 18 июняЖ/д-станция Джанкой закрыта: как ходят электрички и автобусыКогда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым
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крым, электричка, пригородные поезда, юппк "южная пригородная пассажирская компания", логистика, транспорт, расписание поездов в крыму, новости крыма
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
В Крыму остановлено движение пригородных поездов на участке разъезд 30 км – Краснофлотская