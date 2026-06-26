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В Крыму объявили новое экстренное предупреждение

В Крыму объявили новое экстренное предупреждение - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Крыму объявили новое экстренное предупреждение

В ближайшие трое суток в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, также она сохраняется на западе и в центре полуострова. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T10:52

2026-06-26T10:52

2026-06-26T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, также она сохраняется на западе и в центре полуострова. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в ближайшую неделю погода на полуострове установится жаркая. Среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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