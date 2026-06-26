В Крыму объявили новое экстренное предупреждение
В Крыму в трех районах объявлена чрезвычайная пожароопасность
10:52 26.06.2026 (обновлено: 10:53 26.06.2026)
© РИА Новости КрымАлимова Балка в Крыму
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток в восточных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность, также она сохраняется на западе и в центре полуострова. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.
"Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в западных и центральных районах, ожидается в восточных районах Крыма 27, 28 и 29 июня", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в МАКС.
В Крыму с 24 июня ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
На территориях населенных пунктов и дачных участках запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках баллоны со сжатым и сжиженным газом.
Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Ранее начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в комментарии РИА Новости Крым сообщила, что в ближайшую неделю погода на полуострове установится жаркая. Среднесуточные температурные значения будут на 5 – 7 выше нормы. Дождей не прогнозируется.