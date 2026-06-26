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В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
В Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T13:06
2026-06-26T13:06
2026-06-26T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Решение принято по согласованию с властями Севастополя, добавил глава Крыма.Развожаев в своем канале в МАКС также сообщил о введении режима ЧС.Руководители двух субъектов отметили, что данное решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Развожаев в свою очередь подчеркнул, что правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, режим чс, сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма, севастополь, михаил развожаев
В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС
В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС регионального характера
13:06 26.06.2026 (обновлено: 13:16 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня (26 июня – ред.) с 13:00 вводится режим чрезвычайно ситуации в Республике Крым", - сказал Аксенов в видеообращении в своем канале в МАКС.
Решение принято по согласованию с властями Севастополя, добавил глава Крыма.
Развожаев в своем канале в МАКС также сообщил о введении режима ЧС.
"Совместно с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым приняли решение о подписании указов о введении в Севастополе и Республике Крым режима чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал он.
Руководители двух субъектов отметили, что данное решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера.
"Данный режим принимается в целях упорядочивания финансовых, договорных и других отношений, и с вопросами восстановления ущерба данная позиция также должна быть упрощена", - указал Аксенов.
Развожаев в свою очередь подчеркнул, что правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.
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