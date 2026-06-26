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В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС

В Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T13:06

2026-06-26T13:06

2026-06-26T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Республике Крым и городе Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера, сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Решение принято по согласованию с властями Севастополя, добавил глава Крыма.Развожаев в своем канале в МАКС также сообщил о введении режима ЧС.Руководители двух субъектов отметили, что данное решение принято в первую очередь для решения вопросов экономического характера.Развожаев в свою очередь подчеркнул, что правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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