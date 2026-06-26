https://crimea.ria.ru/20260626/v-krymu-27-iyunya-vse-poezda-tavriya-budut-zakanchivat-i-nachinat-put-v-kerchi-1157198922.html

В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

В субботу, 27 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T18:33

2026-06-26T18:33

2026-06-26T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В субботу, 27 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк."Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами", – сообщает перевозчик Гранд Сервис Экспресс.Действующий порядок организации движения с пересадкой поезд-автобус или автобус-поезд в Керчи продлен до 7 июля 2026 года, также сообщили в компании.Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым"Для удобства пассажиров мы ежедневно публикуем актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов. Обращаем внимание: расписание автобусов остается неизменным, однако количество поездов и их маршруты отличается в зависимости от даты. Расписание поездов и автобусов на 27 июня 2026 года доступно в нашем канале в Дзене", - говорится в сообщении перевозчика. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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