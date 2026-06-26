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В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи
В субботу, 27 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T18:33
2026-06-26T18:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В субботу, 27 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк."Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами", – сообщает перевозчик Гранд Сервис Экспресс.Действующий порядок организации движения с пересадкой поезд-автобус или автобус-поезд в Керчи продлен до 7 июля 2026 года, также сообщили в компании.Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым"Для удобства пассажиров мы ежедневно публикуем актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов. Обращаем внимание: расписание автобусов остается неизменным, однако количество поездов и их маршруты отличается в зависимости от даты. Расписание поездов и автобусов на 27 июня 2026 года доступно в нашем канале в Дзене", - говорится в сообщении перевозчика. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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гранд сервис экспресс, поезд, поезд "таврия", крым, новости крыма, расписание поездов в крыму, железная дорога, крымская железная дорога (кжд), российские железные дороги (ржд)
В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

В Крыму 27 июня все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать путь в Керчи

18:33 26.06.2026
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В субботу, 27 июня, все поезда "Таврия" будут заканчивать и начинать свои маршруты на станции Керчь-Южная Новый Парк.
"Причина – временное закрытие одного из участков Крымской железной дороги по решению владельца инфраструктуры. От станции Керчь Южная пассажиров к месту назначения будут доставлять автобусами", – сообщает перевозчик Гранд Сервис Экспресс.
Действующий порядок организации движения с пересадкой поезд-автобус или автобус-поезд в Керчи продлен до 7 июля 2026 года, также сообщили в компании.
Когда состоятся финальные рейсы для отмененных поездов в Крым
"Для удобства пассажиров мы ежедневно публикуем актуальное расписание поездов по станции Керчь-Южная Новый парк, а также согласованных с ними автобусов. Обращаем внимание: расписание автобусов остается неизменным, однако количество поездов и их маршруты отличается в зависимости от даты. Расписание поездов и автобусов на 27 июня 2026 года доступно в нашем канале в Дзене", - говорится в сообщении перевозчика.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Электричка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
11:38
В Крыму приостановили движение электричек на одном участке
 
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