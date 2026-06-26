https://crimea.ria.ru/20260626/v-krym-idet-anomalnaya-zhara-1157188999.html

В Крым идет аномальная жара

В Крым идет аномальная жара - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Крым идет аномальная жара

В Крыму с 28 июня ожидается аномально жаркая погода. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T13:03

2026-06-26T13:03

2026-06-26T13:14

крым

погода в крыму

крымская погода

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/05/1138635487_0:0:3357:1888_1920x0_80_0_0_8b701b82add8db7fbe72a312bb65dd90.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 28 июня ожидается аномально жаркая погода. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности. Рекомендовано избегать интенсивных физических нагрузок, находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, пить больше воды, отказаться от алкоголя и принимать прохладный душ или ванну. Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260626/v-krymu-voda-v-more-progrelas-do-komfortnykh-znacheniy-1157183743.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода