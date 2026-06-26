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В Крым идет аномальная жара
В Крым идет аномальная жара - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Крым идет аномальная жара
В Крыму с 28 июня ожидается аномально жаркая погода. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T13:03
2026-06-26T13:03
2026-06-26T13:14
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 28 июня ожидается аномально жаркая погода. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности. Рекомендовано избегать интенсивных физических нагрузок, находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, пить больше воды, отказаться от алкоголя и принимать прохладный душ или ванну. Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, погода в крыму, крымская погода
В Крым идет аномальная жара
В Крыму ожидается жара на семь градусов выше климатической нормы
13:03 26.06.2026 (обновлено: 13:14 26.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Крыму с 28 июня ожидается аномально жаркая погода. Об этом предупредили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ,с 28 июня по 2 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит 30…35", - сообщили в ведомстве.
Спасатели призывают жителей и гостей полуострова соблюдать меры предосторожности. Рекомендовано избегать интенсивных физических нагрузок, находиться в тени, надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка, пить больше воды, отказаться от алкоголя и принимать прохладный душ или ванну.
Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую территорию от сухой травы и горючего мусора. При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом.
У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.
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