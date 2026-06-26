В Харькове насмерть зарезали военкома
В Харькове мужчина убил ножом военкома при попытке его мобилизовать
СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Харькове местный житель ударил ножом двух остановивших его на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), один из военкомов скончался. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.
"В Харькове, в ходе проведения военнослужащими мероприятий по оповещению военнообязанных, произошло нападение на представителей ТЦК. После того как старший группы оповещения представился гражданину, последний внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож", - говорится в сообщении.
В результате двое сотрудников ТЦК получили ранения. Один из них скончался, другого медикам удалось спасти, сейчас он прооперирован и находится в больнице.
Нападавший скрылся, сейчас ведется его розыск.
Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее сообщила, что на Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске.
22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.
Также 15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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