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В Харькове насмерть зарезали военкома - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Харькове насмерть зарезали военкома
В Харькове насмерть зарезали военкома - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Харькове насмерть зарезали военкома
В Харькове местный житель ударил ножом двух остановивших его на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине),... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T09:23
2026-06-26T09:23
украина
харьков
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
в мире
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Харькове местный житель ударил ножом двух остановивших его на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), один из военкомов скончался. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.В результате двое сотрудников ТЦК получили ранения. Один из них скончался, другого медикам удалось спасти, сейчас он прооперирован и находится в больнице.Нападавший скрылся, сейчас ведется его розыск.Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее сообщила, что на Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске.22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.Также 15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени ЮщенкоСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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украина, харьков, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости
В Харькове насмерть зарезали военкома

В Харькове мужчина убил ножом военкома при попытке его мобилизовать

09:23 26.06.2026
 
© РИА НовостиПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Харькове местный житель ударил ножом двух остановивших его на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), один из военкомов скончался. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.

"В Харькове, в ходе проведения военнослужащими мероприятий по оповещению военнообязанных, произошло нападение на представителей ТЦК. После того как старший группы оповещения представился гражданину, последний внезапно напал на него и других военнослужащих, применив нож", - говорится в сообщении.

В результате двое сотрудников ТЦК получили ранения. Один из них скончался, другого медикам удалось спасти, сейчас он прооперирован и находится в больнице.
Нападавший скрылся, сейчас ведется его розыск.
Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее сообщила, что на Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске.
22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.
Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.
Также 15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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