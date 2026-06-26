https://crimea.ria.ru/20260626/v-kharkove-nasmert-zarezali-voenkoma-1157182268.html

В Харькове насмерть зарезали военкома

В Харькове насмерть зарезали военкома - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Харькове насмерть зарезали военкома

В Харькове местный житель ударил ножом двух остановивших его на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине),... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T09:23

2026-06-26T09:23

2026-06-26T09:23

украина

харьков

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

мобилизация на украине

в мире

всу (вооруженные силы украины)

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1a/1137604731_126:136:1116:693_1920x0_80_0_0_ff0962d47c4baa33ea624176ded38427.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. В Харькове местный житель ударил ножом двух остановивших его на улице сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), один из военкомов скончался. Об этом сообщает пресс-служба областного ТЦК.В результате двое сотрудников ТЦК получили ранения. Один из них скончался, другого медикам удалось спасти, сейчас он прооперирован и находится в больнице.Нападавший скрылся, сейчас ведется его розыск.Депутат Верховной рады Соломия Бобровская ранее сообщила, что на Украине планируют вновь ужесточить мобилизацию. На этот раз реформа коснется уклонистов, находящихся в розыске.22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация на фронте для вооруженных сил Украины превращается из сложной и критической в катастрофическую, насильственная мобилизация и западная поддержка уже не помогают. Катастрофически для противника растет и дезертирство, которое приобретает масштабный характер, отметил российский лидер.Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что количество обращений к нему о нарушении прав граждан в ходе мобилизации возросло в 333 раза по сравнению с 2022 годом.Также 15 мая глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о дефиците военнослужащих в украинской армии и продолжении принудительной мобилизации в стране.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине ТЦК мобилизовал инвалида из психбольницы имени ЮщенкоСвященникам УПЦ на Украине отменили бронь от мобилизацииНечем платить военным: на Украине хотят легализовать откуп от мобилизации

украина

харьков

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, харьков, тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости