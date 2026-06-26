https://crimea.ria.ru/20260626/v-kerchi-budut-otklyuchat-ulichnoe-osveschenie-nochyu-1157188347.html

В Керчи будут отключать уличное освещение ночью

В Керчи будут отключать уличное освещение ночью - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Керчи будут отключать уличное освещение ночью

Власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T12:52

2026-06-26T12:52

2026-06-26T12:52

керчь

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Кошель.Кошель призвал горожан с пониманием отнестись к временным трудностям, по возможности снизить нагрузку на сеть, не использовать мощные электроприборы.Ранее сообщалось, что в Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницуКогда в Севастополе дадут свет и водуСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ

https://crimea.ria.ru/20260625/aksenov-vystupil-s-zayavleniem-o-situatsii-v-krymu-1157167852.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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