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В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
В Керчи будут отключать уличное освещение ночью - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
Власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T12:52
2026-06-26T12:52
2026-06-26T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Кошель.Кошель призвал горожан с пониманием отнестись к временным трудностям, по возможности снизить нагрузку на сеть, не использовать мощные электроприборы.Ранее сообщалось, что в Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницуКогда в Севастополе дадут свет и водуСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ
https://crimea.ria.ru/20260625/aksenov-vystupil-s-zayavleniem-o-situatsii-v-krymu-1157167852.html
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керчь, электроэнергия, отключение электроэнергии, электросети, новости крыма, крым
В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
В Керчи принято решение отключать уличное освещение по ночам