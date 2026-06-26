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В Керчи будут отключать уличное освещение ночью - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
В Керчи будут отключать уличное освещение ночью - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Керчи будут отключать уличное освещение ночью
Власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Кошель. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T12:52
2026-06-26T12:52
керчь
электроэнергия
отключение электроэнергии
электросети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Кошель.Кошель призвал горожан с пониманием отнестись к временным трудностям, по возможности снизить нагрузку на сеть, не использовать мощные электроприборы.Ранее сообщалось, что в Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов.В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: обстановка с энергосистемой в пятницуКогда в Севастополе дадут свет и водуСевастополь помогает Крыму стабилизировать энергосистему после ударов ВСУ
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керчь, электроэнергия, отключение электроэнергии, электросети, новости крыма, крым
В Керчи будут отключать уличное освещение ночью

В Керчи принято решение отключать уличное освещение по ночам

12:52 26.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГолуби на проводе
Голуби на проводе - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Власти Керчи приняли решение временно ограничить освещение улиц ночью. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Иван Кошель.
"Принято решение с 26 июня в целях снижения нагрузки с электросетей отключать уличное освещение с 23:00 до утра", - сообщил он.
Кошель призвал горожан с пониманием отнестись к временным трудностям, по возможности снизить нагрузку на сеть, не использовать мощные электроприборы.
Ранее сообщалось, что в Саках отключат уличное освещение и приостановят работу фонтанов.
В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании "Крымэнерго".
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КерчьЭлектроэнергияОтключение электроэнергииЭлектросетиНовости КрымаКрым
 
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