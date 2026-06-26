https://crimea.ria.ru/20260626/v-evpatorii-vosstanovili-dvizhenie-tramvaev-1157187127.html

В Евпатории восстановили движение трамваев

В Евпатории восстановили движение трамваев - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Евпатории восстановили движение трамваев

В Евпатории восстановили движение по трамвайному маршруту №1 после схода состава с рельсов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T11:59

2026-06-26T11:59

2026-06-26T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории восстановили движение по трамвайному маршруту №1 после схода состава с рельсов. Об этом сообщили в администрации города.В пятницу в Евпатории трамвай сошел с рельсов на разъезде по улице Шевченко, в связи с чем движение маршруту №1 было временно остановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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евпатория

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, трамвай, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма