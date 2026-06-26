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В Евпатории восстановили движение трамваев
В Евпатории восстановили движение трамваев - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Евпатории восстановили движение трамваев
В Евпатории восстановили движение по трамвайному маршруту №1 после схода состава с рельсов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T11:59
2026-06-26T11:59
2026-06-26T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Евпатории восстановили движение по трамвайному маршруту №1 после схода состава с рельсов. Об этом сообщили в администрации города.В пятницу в Евпатории трамвай сошел с рельсов на разъезде по улице Шевченко, в связи с чем движение маршруту №1 было временно остановлено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, евпатория, трамвай, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма
В Евпатории восстановили движение трамваев
В Евпатории восстановили движение по трамвайному маршруту №1