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В Евпатории трамвай сошел с рельсов
В Евпатории трамвай сошел с рельсов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Евпатории трамвай сошел с рельсов
В пятницу, 26 июня, в Евпатории трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T11:09
2026-06-26T11:09
2026-06-26T11:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 26 июня, в Евпатории трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в администрации города.Об обстоятельствах и причинах произошедшего не сообщается. Информации о пострадавших нет.Накануне в Евпатории из-за отключения электроэнергии отсутствовало водоснабжение, также временно не ходили трамваи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запускают дополнительные электричкиВ Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафеВ Евпатории назначили и.о. мэра
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В Евпатории трамвай сошел с рельсов
В Евпатории остановили трамвай №1 из-за схода подвижного состава с рельсов