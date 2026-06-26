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В Евпатории трамвай сошел с рельсов

В Евпатории трамвай сошел с рельсов - РИА Новости Крым, 26.06.2026

В Евпатории трамвай сошел с рельсов

В пятницу, 26 июня, в Евпатории трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в администрации города. РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T11:09

2026-06-26T11:09

2026-06-26T11:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В пятницу, 26 июня, в Евпатории трамвай сошел с рельсов. Об этом сообщили в администрации города.Об обстоятельствах и причинах произошедшего не сообщается. Информации о пострадавших нет.Накануне в Евпатории из-за отключения электроэнергии отсутствовало водоснабжение, также временно не ходили трамваи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запускают дополнительные электричкиВ Евпатории хулиган напал на девушку-администратора кафеВ Евпатории назначили и.о. мэра

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евпатория

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, трамвай, происшествия, новости крыма, транспорт, общественный транспорт, логистика