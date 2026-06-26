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В Евпатории остановят движение сезонных трамваев - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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В Евпатории остановят движение сезонных трамваев
В Евпатории остановят движение сезонных трамваев - РИА Новости Крым, 26.06.2026
В Евпатории остановят движение сезонных трамваев
Власти Евпатории приняли решение приостановить движение трамваев на сезонных маршрутах №2 и №4 с 27 июня до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T17:04
2026-06-26T17:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Власти Евпатории приняли решение приостановить движение трамваев на сезонных маршрутах №2 и №4 с 27 июня до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Кроме того, на маршруте №1 сократят число курсирующих трамвайных вагончиков, теперь их будет шесть, уточнили в администрации, пояснив, что эти меры призваны ограничить энергопотребление.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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евпатория, крым, новости крыма, транспорт, общественный транспорт, трамвай
В Евпатории остановят движение сезонных трамваев

В Евпатории приостановят движение трамваев на сезонных маршрутах №2 и №4 до 1 июля

17:04 26.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрамвай на евпаторийской улице
Трамвай на евпаторийской улице - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Власти Евпатории приняли решение приостановить движение трамваев на сезонных маршрутах №2 и №4 с 27 июня до 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"С 27 июня по 1 июля в Евпатории будет приостановлено движение трамваев на сезонных маршрутах №2 и №4", - говорится в официальном канале администрации в МАКС.
Кроме того, на маршруте №1 сократят число курсирующих трамвайных вагончиков, теперь их будет шесть, уточнили в администрации, пояснив, что эти меры призваны ограничить энергопотребление.
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Трамвай в Евпатории - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
11:09
В Евпатории трамвай сошел с рельсов
 
ЕвпаторияКрымНовости КрымаТранспортОбщественный транспортТрамвай
 
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