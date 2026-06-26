https://crimea.ria.ru/20260626/uvolnenie-v-period-deystviya-rezhima-chs-chto-vazhno-znat-1157203976.html

Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать

Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать

Введение режима ЧС не дает работодателям права на массовые увольнения. Чрезвычайная ситуация меняет порядок организации работы, однако базовые гарантии... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T22:49

2026-06-26T22:49

2026-06-26T23:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Введение режима ЧС не дает работодателям права на массовые увольнения. Чрезвычайная ситуация меняет порядок организации работы, однако базовые гарантии Трудового кодекса РФ продолжают действовать: увольнение всегда требует законного основания и соблюдения процедуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал вице-президент Адвокатской палаты Крыма, председатель Комитета по юридической защите и антикризисному управлению ТПП Республики Крым, адвокат Владимир Халаимов.Закон исходит из того, что в период действия ЧС человек сначала подлежит защите, а не увольнению, подчеркнул эксперт.В ряде случаев прямо предусмотрено приостановление действия трудового договора с сохранением места работы, когда организация официально приостановила деятельность или сотрудники эвакуированы, добавил он.Уволить по основанию, связанному с ЧС, можно лишь тогда, когда чрезвычайные обстоятельства официально признаны соответствующими актами властей и объективно препятствуют продолжению трудовых отношений, сказал адвокат.То есть в случаях, когда "работать действительно невозможно и иных вариантов (простой, перевод, дистанционная работа, приостановление договора) нет, пояснил эксперт.Сам же по себе факт введения режима ЧС или приказа о приостановке деятельности – это не автоматическое основание для расставания с персоналом, подчеркивает Халаимов.При действии режима ЧС у работника сохраняются все базовые права, обращает внимание Халаимов. Это в том числе: право на оплату труда за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, а также на безопасные условия труда и получение информации о происходящем, уточнил адвокат.В случае давления со стороны работодателя или шантажа в духе "уволим по статье", угроз невыплат и попытках скрыть истинное основание увольнения, работник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд за защитой своих трудовых прав", сказал адвокат.Чтобы защитить свои права, адвокат советует "не торопиться с подписью любых кадровых документов, просить копии приказов и служебных записок, фиксировать взаимодействие с работодателем письменно и сохранять доказательства давления".По словам Халаимова, практика показывает: если работодатель использует ЧС как удобный предлог для избавления от персонала, такие увольнения нередко признаются судами незаконными.Важно знать, что параллельно с режимом ЧС государство расширяет социальные гарантии: для работников из зон ЧС с сентября 2026 года вводятся дополнительные выходные и возможности для отпуска без сохранения зарплаты, а также специальные режимы приостановления договоров с сохранением места работы, подчеркнул адвокат.В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это совместное решение властей двух регионов, направленное на урегулирование в первую очередь вопросов экономического характера.Комментируя принятые меры, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказали, что является основанием для снятия обязательств при режиме ЧС, в частности, что освободит от неустоек и возмещения убытков контрагентам в случае невозможности выполнить обязательства в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях

https://crimea.ria.ru/20260626/rezhim-chs-v-krymu-i-sevastopole--chto-vazhno-znat-1157196590.html

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