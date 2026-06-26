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Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать
Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать
Введение режима ЧС не дает работодателям права на массовые увольнения. Чрезвычайная ситуация меняет порядок организации работы, однако базовые гарантии... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T22:49
2026-06-26T23:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Введение режима ЧС не дает работодателям права на массовые увольнения. Чрезвычайная ситуация меняет порядок организации работы, однако базовые гарантии Трудового кодекса РФ продолжают действовать: увольнение всегда требует законного основания и соблюдения процедуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал вице-президент Адвокатской палаты Крыма, председатель Комитета по юридической защите и антикризисному управлению ТПП Республики Крым, адвокат Владимир Халаимов.Закон исходит из того, что в период действия ЧС человек сначала подлежит защите, а не увольнению, подчеркнул эксперт.В ряде случаев прямо предусмотрено приостановление действия трудового договора с сохранением места работы, когда организация официально приостановила деятельность или сотрудники эвакуированы, добавил он.Уволить по основанию, связанному с ЧС, можно лишь тогда, когда чрезвычайные обстоятельства официально признаны соответствующими актами властей и объективно препятствуют продолжению трудовых отношений, сказал адвокат.То есть в случаях, когда "работать действительно невозможно и иных вариантов (простой, перевод, дистанционная работа, приостановление договора) нет, пояснил эксперт.Сам же по себе факт введения режима ЧС или приказа о приостановке деятельности – это не автоматическое основание для расставания с персоналом, подчеркивает Халаимов.При действии режима ЧС у работника сохраняются все базовые права, обращает внимание Халаимов. Это в том числе: право на оплату труда за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, а также на безопасные условия труда и получение информации о происходящем, уточнил адвокат.В случае давления со стороны работодателя или шантажа в духе "уволим по статье", угроз невыплат и попытках скрыть истинное основание увольнения, работник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд за защитой своих трудовых прав", сказал адвокат.Чтобы защитить свои права, адвокат советует "не торопиться с подписью любых кадровых документов, просить копии приказов и служебных записок, фиксировать взаимодействие с работодателем письменно и сохранять доказательства давления".По словам Халаимова, практика показывает: если работодатель использует ЧС как удобный предлог для избавления от персонала, такие увольнения нередко признаются судами незаконными.Важно знать, что параллельно с режимом ЧС государство расширяет социальные гарантии: для работников из зон ЧС с сентября 2026 года вводятся дополнительные выходные и возможности для отпуска без сохранения зарплаты, а также специальные режимы приостановления договоров с сохранением места работы, подчеркнул адвокат.В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это совместное решение властей двух регионов, направленное на урегулирование в первую очередь вопросов экономического характера.Комментируя принятые меры, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказали, что является основанием для снятия обязательств при режиме ЧС, в частности, что освободит от неустоек и возмещения убытков контрагентам в случае невозможности выполнить обязательства в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС в Крыму и Севастополе – что важно знатьРежим ЧС в Севастополе - как это отразится на людях В Севастополе из-за ЧС отменен ряд экскурсий в музеях
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режим чс, крым, новости крыма, закон и право, работа, трудоустройство, трудоустройство в крыму, трудовой кодекс, трудовая инспекция, владимир халаимов, торгово-промышленная палата (тпп) крыма
Увольнение в период действия режима ЧС: что важно знать

Может ли работодатель уволить работника во время действия режима ЧС – ответ юриста

22:49 26.06.2026 (обновлено: 23:21 26.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Введение режима ЧС не дает работодателям права на массовые увольнения. Чрезвычайная ситуация меняет порядок организации работы, однако базовые гарантии Трудового кодекса РФ продолжают действовать: увольнение всегда требует законного основания и соблюдения процедуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал вице-президент Адвокатской палаты Крыма, председатель Комитета по юридической защите и антикризисному управлению ТПП Республики Крым, адвокат Владимир Халаимов.

Закон исходит из того, что в период действия ЧС человек сначала подлежит защите, а не увольнению, подчеркнул эксперт.
"Работодатель обязан оповещать о угрозе, обеспечивать безопасность и эвакуацию, сохранять документы, организовывать ликвидацию последствий, а при невозможности работы – приостанавливать деятельность или действие трудовых договоров, а не увольнять", – сказал Халаимов.
В ряде случаев прямо предусмотрено приостановление действия трудового договора с сохранением места работы, когда организация официально приостановила деятельность или сотрудники эвакуированы, добавил он.
Уволить по основанию, связанному с ЧС, можно лишь тогда, когда чрезвычайные обстоятельства официально признаны соответствующими актами властей и объективно препятствуют продолжению трудовых отношений, сказал адвокат.
То есть в случаях, когда "работать действительно невозможно и иных вариантов (простой, перевод, дистанционная работа, приостановление договора) нет, пояснил эксперт.
Сам же по себе факт введения режима ЧС или приказа о приостановке деятельности – это не автоматическое основание для расставания с персоналом, подчеркивает Халаимов.
"Если организация продолжает функционировать хотя бы частично, а работнику можно предложить альтернативный режим работы, увольнение под предлогом ЧС будет, скорее всего, незаконным", – сказал адвокат.
При действии режима ЧС у работника сохраняются все базовые права, обращает внимание Халаимов. Это в том числе: право на оплату труда за отработанное время, компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении, а также на безопасные условия труда и получение информации о происходящем, уточнил адвокат.
"От него (работника – ред.) нельзя требовать подписания заявления "по собственному желанию" или соглашения об увольнении под угрозой, и тем более – задним числом", – подчеркнул Халаимов.
В случае давления со стороны работодателя или шантажа в духе "уволим по статье", угроз невыплат и попытках скрыть истинное основание увольнения, работник имеет право обратиться в государственную инспекцию труда, прокуратуру и суд за защитой своих трудовых прав", сказал адвокат.
Чтобы защитить свои права, адвокат советует "не торопиться с подписью любых кадровых документов, просить копии приказов и служебных записок, фиксировать взаимодействие с работодателем письменно и сохранять доказательства давления".
"При спорном увольнении по мотивам ЧС имеет смысл сразу готовить жалобу в Государственную инспекцию труда и прокуратуру и параллельно консультироваться с адвокатом о подаче иска о восстановлении на работе и взыскании заработка за время вынужденного прогула", – добавил эксперт.
По словам Халаимова, практика показывает: если работодатель использует ЧС как удобный предлог для избавления от персонала, такие увольнения нередко признаются судами незаконными.
Важно знать, что параллельно с режимом ЧС государство расширяет социальные гарантии: для работников из зон ЧС с сентября 2026 года вводятся дополнительные выходные и возможности для отпуска без сохранения зарплаты, а также специальные режимы приостановления договоров с сохранением места работы, подчеркнул адвокат.
"Это еще раз подчеркивает: логика законодательства в условиях ЧС – усиливать защиту работников, а не упрощать для работодателя увольнение людей под предлогом форс-мажора", – заключил эксперт.
В пятницу, 26 июня, в Республике Крым и городе федерального значения Севастополь ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это совместное решение властей двух регионов, направленное на урегулирование в первую очередь вопросов экономического характера.
Комментируя принятые меры, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказали, что является основанием для снятия обязательств при режиме ЧС, в частности, что освободит от неустоек и возмещения убытков контрагентам в случае невозможности выполнить обязательства в связи с обстоятельствами непреодолимой силы.
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