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Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов
Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов
Бывший министр обороны России, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Единая лига ВТБ в своем... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T15:10
2026-06-26T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Бывший министр обороны России, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Единая лига ВТБ в своем канале в Telegram.Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем – высшие курсы КГБ СССР в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).Работал сотрудником управления КГБ СССР по Ленинградской области. С 1981 по 1991 г. служил в системе Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, начинал службу с должности оперуполномоченного. После реорганизации КГБ продолжил работу в Службе внешней разведки РФ, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.С 1999 по 2001 годы работал секретарем Совбеза России.С марта 2001 по ноябрь 2005 – министр обороны РФ.В 2005-2008 годах – заместитель председателя, затем первый вице-премьер российского правительства.В 2011-2016 годах возглавлял администрацию президента РФ.С 2016 по 2026 годы – специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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сергей иванов, утраты, память, новости, россия, ссср, министерство обороны рф
Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов

Экс-министр обороны России Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет

15:10 26.06.2026
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРуководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов
Руководитель администрации президента Российской Федерации Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Бывший министр обороны России, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Единая лига ВТБ в своем канале в Telegram.
"Ушел из жизни Сергей Борисович Иванов. Почетный президент Единой Лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет", - говорится в сообщении.
Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем – высшие курсы КГБ СССР в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).
Работал сотрудником управления КГБ СССР по Ленинградской области. С 1981 по 1991 г. служил в системе Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, начинал службу с должности оперуполномоченного. После реорганизации КГБ продолжил работу в Службе внешней разведки РФ, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.
С 1999 по 2001 годы работал секретарем Совбеза России.
С марта 2001 по ноябрь 2005 – министр обороны РФ.
В 2005-2008 годах – заместитель председателя, затем первый вице-премьер российского правительства.
В 2011-2016 годах возглавлял администрацию президента РФ.
С 2016 по 2026 годы – специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Сергей ИвановУтратыПамятьНовостиРоссияСССРМинистерство обороны РФ
 
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