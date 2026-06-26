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Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов

Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов - РИА Новости Крым, 26.06.2026

Умер экс-министр обороны России Сергей Иванов

Бывший министр обороны России, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Единая лига ВТБ в своем... РИА Новости Крым, 26.06.2026

2026-06-26T15:10

2026-06-26T15:10

2026-06-26T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ 26 июн – РИА Новости Крым. Бывший министр обороны России, экс-руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Единая лига ВТБ в своем канале в Telegram.Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем – высшие курсы КГБ СССР в Минске и Краснознаменный институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки).Работал сотрудником управления КГБ СССР по Ленинградской области. С 1981 по 1991 г. служил в системе Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, начинал службу с должности оперуполномоченного. После реорганизации КГБ продолжил работу в Службе внешней разведки РФ, а затем в Федеральной службе безопасности Российской Федерации.С 1999 по 2001 годы работал секретарем Совбеза России.С марта 2001 по ноябрь 2005 – министр обороны РФ.В 2005-2008 годах – заместитель председателя, затем первый вице-премьер российского правительства.В 2011-2016 годах возглавлял администрацию президента РФ.С 2016 по 2026 годы – специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей иванов, утраты, память, новости, россия, ссср, министерство обороны рф