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Тяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страны - РИА Новости Крым, 26.06.2026
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Тяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страны
Тяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страны - РИА Новости Крым, 26.06.2026
Тяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страны
Международная федерация тяжелой атлетики сняла все ограничения со спортсменов из России. Решение об отмене возрастных ограничений, а также запретов на... РИА Новости Крым, 26.06.2026
2026-06-26T20:25
2026-06-26T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Международная федерация тяжелой атлетики сняла все ограничения со спортсменов из России. Решение об отмене возрастных ограничений, а также запретов на использование флага и гимна РФ на соревнованиях принял исполком организации. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.Он поблагодарил исполком IWF за последовательное отстаивание интересов "всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности"."Президент федерации Мохамед Джалуд искренне привержен Олимпийской хартии, в чем я имел возможность убедиться лично во время нескольких встреч на международных спортивных площадках", – отметил Дегтярев.При этом, по словам министра, решение в пользу российских тяжелоатлетов "во многом стало следствием новой кадровой политики" в самой России."При поддержке Минспорта в 2025 году ФТАР возглавил Александр Винокуров – крупный предприниматель... Федерация в координации с Олимпийским комитетов России активировала международную работу, за короткое время привлекла более десять партнеров и спонсоров, начала новые программы поддержки спортсменов и тренеров, ввела гранты для тренеров, работающих с детьми до 9 лет", – рассказал Дегтярев.Он также подчеркнул, что Международная федерация тяжелой атлетики стала десятой признанной Международным олимпийским комитетом федерацией, которая сняла все ограничения с российских спортсменов."С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов на 24 международных соревнованиях. Они завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых", – уточнил глава спортивного министерства России.Ранее в июне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Борцы из России смогут выступать на турнирах с флагом и гимном страны Гимн и флаг России разрешен уже в 12 олимпийских видах спорта Международный Олимпийский день – история праздника
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спорт, россия, новости, общество, в мире, минспорта рф
Тяжелоатлеты из России будут выступать с флагом и гимном страны

Международная федерация тяжелой атлетики сняла все ограничения со спортсменов из России

20:25 26.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости . Максим Захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Международная федерация тяжелой атлетики сняла все ограничения со спортсменов из России. Решение об отмене возрастных ограничений, а также запретов на использование флага и гимна РФ на соревнованиях принял исполком организации. Об этом сообщил министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям во всех возрастных категориях без каких-либо ограничений – в составе национальной сборной, под флагом и с гимном России", – сообщил Дегтярев в своем сообщении в канале МАКС.

Он поблагодарил исполком IWF за последовательное отстаивание интересов "всех спортсменов вне зависимости от национальной принадлежности".
"Президент федерации Мохамед Джалуд искренне привержен Олимпийской хартии, в чем я имел возможность убедиться лично во время нескольких встреч на международных спортивных площадках", – отметил Дегтярев.
При этом, по словам министра, решение в пользу российских тяжелоатлетов "во многом стало следствием новой кадровой политики" в самой России.
"При поддержке Минспорта в 2025 году ФТАР возглавил Александр Винокуров – крупный предприниматель... Федерация в координации с Олимпийским комитетов России активировала международную работу, за короткое время привлекла более десять партнеров и спонсоров, начала новые программы поддержки спортсменов и тренеров, ввела гранты для тренеров, работающих с детьми до 9 лет", – рассказал Дегтярев.
Он также подчеркнул, что Международная федерация тяжелой атлетики стала десятой признанной Международным олимпийским комитетом федерацией, которая сняла все ограничения с российских спортсменов.
"С начала года на международных стартах с национальной символикой выступили 330 российских спортсменов на 24 международных соревнованиях. Они завоевали 310 медалей, из которых 148 золотых", – уточнил глава спортивного министерства России.
Ранее в июне Международная федерация фехтования сняла все ограничения с российских спортсменов.
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